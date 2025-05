Nikola Grbić ma powód do dumy, nie chodzi o reprezentację Polski. Syn jak medaliści olimpijscy

Nikola Grbić zakończył karierę zawodnika w 2014 roku . Był wówczas jednym z najlepszych rozgrywających na świecie. Udało mu się wygrać prawie wszystko, co jest do wygrania . Dwukrotnie zwycięstwo w Lidze Mistrzów, mistrzostwa Włoch, Rosji, mistrzostwo olimpijskie . W dorobku brakuje mu tylko złota mistrzostw świata oraz Ligi Światowej (dzisiejsza Liga Narodów).

Już w następnym sezonie (2014/2015) był pierwszym trenerem znanego na całą Europę klubu - Sir Susa Vim Perugia . Rok później objął reprezentację Serbii, z którą na "dzień dobry" wywalczył srebro Ligi Światowej, a w 2016 roku złoto. W rodzimej reprezentacji pracował do 2018 . Przez dwa lata łączył pracę w kadrze oraz w klubie, ponieważ w sezonach 2016/2017 oraz 2017/2018 pracował w Calzedonii Verona . Pozostał tam aż do 2019, skąd trafił do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle .

W Polsce zdobył wszystkie możliwe trofea. Dwa razy Superpuchar Polski, Puchar Polski, mistrzostwo Polski oraz co najważniejsze, siatkarską Ligę Mistrzów . Wszystko na przestrzeni dwóch lat. W 2021 roku ponownie trafił do Perugii, gdzie zdobył Puchar Włoch. W 2022 roku rozpoczął natomiast pracę z reprezentacją Polski .

Podczas tych trzech lat doprowadził "Biało-Czerwonych" do wicemistrzostwa olimpijskiego czy mistrzostwa Europy. W 2025 roku wraz z zawodnikami przystąpi do walki o mistrzostwo świata. Turniej odbędzie się od 12 do 28 września na Filipinach. Jest to jedyny krążek, którego brakuje 51-latkowi w karierze szkoleniowca reprezentacji.