W styczniu Andrzej Wrona poinformował, że po bieżącym sezonie zakończy sportową karierę . Zrobił to w specjalnie przygotowanym i opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu. "Mówię o tym teraz, bo chcę dać sobie i Wam więcej czasu na pożegnanie. Będzie mi bardzo miło, jeśli razem ze mną będziecie celebrować te wyjątkowe dla mnie ostatnie miesiące na boisku" - przekazał. Nawiązał też do swojej 9-letniej historii w barwach obecnego klubu, Projektu Warszawa.

Jestem w moim wymarzonym miejscu na ten moment. Od kilku lat nie wyobrażałem sobie, że mógłbym zakończyć karierę w innym mieście i klubie. Niech to będą nasze dobre, wspólne cztery miesiące ~ dodał.

Od tamtej pory sporo się wydarzyło. Siatkarz celebrował sukcesy, ale i mniej przyjemne momenty. Trudno było mu pogodzić się zwłaszcza z porażką z tureckim Halkbankiem Ankara i pożegnaniem z marzeniami o grze w Final Four Ligi Mistrzów. Po marcowym meczu Wrona nie krył emocji . "Dla mnie to była ostatnia szansa na to, żeby zdobyć jakiś medal Ligi Mistrzów. Ale wierzę, że każdy z tych chłopaków zasługuje na to, żeby jeszcze się w tym Final Four znaleźć i będę im mocno kibicował. Mam nadzieję, że ta lekcja pozwoli im w przyszłości sięgnąć po upragnione trofeum" - powiedział przed kamerą Polsatu Sport.

Teraz raz jeszcze w jego oczach pojawiają się łzy. Nie są to jednak łzy smutku, a wzruszenia. Wydarzyło się bowiem coś niesamowitego.

Bilety na ostatni mecz Andrzeja Wrony wyprzedane. Siatkarz apeluje do kibiców

W poniedziałek 5 maja Andrzej Wrona ogłosił szczegóły jego "last dance" na siatkarskim parkiecie. Okazało się, że zebrał świetną ekipę, która - wraz z kibicami - pożegna go już 23 maja w Torwarze. To właśnie wtedy odbędzie się wyjątkowy, ostatni dla kapitana stołecznego Projektu, mecz Warszawa vs. Reszta Świata . Przed fanami wystąpią gwiazdy siatkówki. Reklama

"Chcesz zobaczyć jak Asia Wołosz wystawia pajpa do Michała Kubiaka? Jak Bartosz Kurek próbuje złamać linię przyjęcia AZSu Częstochowa Gierczyński/Gacek/Wika? Jak Damian Wojtaszek obija potrójny blok Zagumny/Szczerbaniuk/Murek? Chcesz po raz ostatni zobaczyć mnie na boisku i z przytupem zamknąć ten piękny okres mojego życia? To nie może Cię zabraknąć na Torwarze 23.05 gdzie wspólnie z Projektem Warszawa organizujemy to wyjątkowe wydarzenie pełne gwiazd polskiej i światowej siatkówki. Tym bardziej, że cały dochód z biletów idzie na Fundację Herosi" - czytamy w opisie wydarzenia.

Następnie, późnym wieczorem, krótko po zamieszczeniu w sieci tego komunikatu, Andrzej zabrał głos na InstaStories. Poinformował, że pula wejściówek na jego ostatni mecz została już prawie wyprzedana. "Zostało sto biletów z tej pierwszej puli, którą daliśmy - z tych trzech tysięcy" - powiedział wyraźnie wzruszony. Na to wtrąciła się jego żona. Zofia Zborowska-Wrona od razu bezbłędnie odczytała emocje męża. "Kto tu będzie płakał ze wzruszenia. Jakiś stary Wroniec emerytowany" - rzuciła ze śmiechem.

Siatkarz zwrócił się też do kibiców z ważnym apelem. Wytłumaczył, że dostaje wiadomości, w których fani informują go, że zakupili bilety, mimo że wiedzą, iż na meczu nie będą mogli się pojawić. Ma to być gest wsparcia i dla Wrony i dla fundacji Herosi. Okazuje się, że nie jest to jednak najlepszy pomysł i sportowiec ma inną propozycję.

"Nie róbcie tak, bo skończymy z pustą lub prawie pustą salą na evencie. A nie o to chodzi. Ci, którzy nie mogą być, niech kupią taki wirtualny bilet i wpłacą na moją zbiórkę urodzinową, którą też zamkniemy w dniu meczu i przekażemy te środki fundacji Herosi, razem z pieniędzmi z biletów z Torwaru" - powiedział.

Obiecał, że jeśli jeszcze jakieś wejściówki trafią do sprzedaży, da znać. Na ten moment biletów już nie ma. Szybko wyprzedało się także te ostatnie sto, o których Wrona opowiadał na wieczornym InstaStories.

