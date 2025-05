Artur Szpilka był jedną z największych gwiazd biorących udział w niedawnej gali XTB KSW 105, a jego walka z Errolem Zimmermanem nie zawiodła kibiców. Były pięściarz zrehabilitował się za błyskawiczną porażkę z Arkadiuszem Wrzoskiem i tym razem przygotwał zabójczo skuteczny plan na pojedynek. Już w pierwszej rundzie zmusił bowiem rywala do poddania zapinając trójkąt rękoma. Bylo to pierwsze poddanie Szpilki w jego karierze w MMA.

Szpilka ukrywal to nawet przed swoją partnerką. Jego stan był naprawdę zły

Okazuje się jednak, że do tej walki mogło w ogóle nie dojść. Już w przeszłości ujawniał on, że miewał niemałe problemy ze swoją psychiką, co wróciło do niego zaledwie miesiąc przed pojedynkiem. Dopiero po XTB KSW 105 ujawnił on, że jego stan zaalarmował nawet Tomasza Miękinę, "Trenera Kostkę", który pomaga mu w przygotowaniach.