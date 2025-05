52 mecze, 31 goli, 25 asyst - tak prezentują się statystyki Raphinhy w bieżącym sezonie tuż przed rewanżowym starciem FC Barcelona z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów. Reprezentant Brazylii jest, oględnie rzecz ujmując, na fali i walczy o absolutnie najwyższe cele - nie tylko drużynowo, ale i indywidualnie, a gdzieś na horyzoncie majaczy nawet możliwość sięgnięcia po Złotą Piłkę.

Trzeba jednak przyznać, że jeszcze do niedawna jego kariera nie malowała się w tak jasnych barwach - wydaje się, że dopiero Hansi Flick zdołał wykorzystać pełnię jego potencjału, podczas gdy jego poprzednik, Xavi Hernandez, niekoniecznie był zdecydowany na to, by stawiać na przedstawiciela "Canarinhos". Reklama

Raphinha z żalem o czasach pracy z Xavim. "Nie czułem zaufania"

Sam Raphinha wrócił do tematu swoich niełatwych relacji z Xavim podczas wywiadu z Isabelą Pagliari na jej kanale w serwisie YouTube. "Miałem wrażenie, że ani on, ani sztab szkoleniowy mi nie ufają. Kiedy nie było nikogo innego do gry, byłem na boisku i występowałem pełne 90 minut. Dawałem z siebie wszystko i wygrywałem mecze, ale kiedy ktoś inny był dostępny, ktoś, kto mógł grać na mojej pozycji, to byłem wymieniany bez żadnego zastanowienia" - orzekł futbolista.

Czasami robiłem wszystko co się da w ciągu 60 minut, a oni i tak mnie zmieniali ~ podkreślił gorzko Raphinha.

Zawodnik wspomniał też pamiętną sytuację, kiedy to podczas meczu Ligi Europy "Barca" mierzyła się z Manchesterem United, a on zdobył gola i odnotował asystę, po czym nie dotrwał do końcowego gwizdka na murawie i został zmieniony przez Ferrana Torresa.

"Czułem się komfortowo i grałem naprawdę dobrze - i byłem pierwszym do zmiany. Gdy to zobaczyłem, nie mogłem w to uwierzyć" - stwierdził Raphinha, który sam przypomniał o słynnym nagraniu, na którym widać było jego ówczesny napad wściekłości i rozżalenia. Reklama

"Próbowałem to wszystko naprawiać, rozmawiałem z nim [Xavim] kilka razy, ale to nic nie dawało. On miał swój sposób myślenia" - skwitował gwiazdor.

Inter Mediolan - FC Barcelona. Czas na wielki hit Ligi Mistrzów

FC Barcelona tymczasem - już z Raphinhą w roli jednej z największych gwiazd drużyny - szykuje się do wspominanego już spotkania z Interem - pierwszy gwizdek w tym przypadku wybrzmi dokładnie 6 maja o godz. 21.00. Zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tej potyczki wraz z Interią Sport:

