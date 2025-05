Nagła zapaść, a przed nimi mecz z mistrzem Polski. Anglik rusza na pomoc

Liderzy GKM-u Grudziądz przegrali z własnymi słabościami

Prezes GKM-u Grudziądz wyjaśnia. To dotyczy aż trzech zawodników

Zapytaliśmy prezesa, czy to nie jest przypadkiem tak, że ich liderzy są wystarczająco mocni na drużyny z dolnej połówki, ale już z tymi topowymi zwyczajnie sobie nie radzą. - To niemożliwe - przekonuje nas Murawski. - Pech chciał, że w jednym czasie i miejscu aż trzech naszych zawodników miało duży problem ze sprzętem.

Cała sprawa jest w tej chwili diagnozowana. Na razie nikt nie umie dać jasnej odpowiedzi na pytanie , co się właściwie stało. Żużlowcy GKM-u regularnie serwisują silniki, więc trudno im zarzucić, że nie zadbali o należyte przygotowanie do ważnego spotkania.

Tuner Ashley Holloway jedzie z pomocą

Max Fricke, który przywiózł 4 punkty, a dwa ostatnie biegi pojechał na zero, żonglował silnikami. Raz miał w ramie sprzęt Ashleya Hollowaya, innym razem Petera Johnsa. Nie działało ani jedno, ani drugie rozwiązanie. Dziwne było też to, co stało się z Vadimem Tarasenko. Zdobył on 3 punkty z bonusem, jadąc na silnikach Ryszarda Kowalskiego. Te same miał jego kolega z zespołu Jakub Miśkowiak, który okazał się jednym z bohaterów meczu (14+1).