Radosław Gilewicz dla Interii: On depcze Lewandowskiemu po piętach. Wideo WIDEO |

Nie spodziewam się niespodzianki w postaci słabszej formy Roberta. On nawet, jeżeli był po jakichś drobnych urazach to zawsze wracał na boisko bardzo szybko i bardzo szybko do swojej wysokiej dyspozycji. W klasyfikacji strzelców jest liderem, ma cztery gole przewagi nad Timo Wernerem co nie jest jakimś wielkim dystansem, czuje jego oddech na plecach, a to wywoła u niego tylko dodatkową mobilizację - mówi Interii były zawodnik m.in. VfB Stuttgart, asystent selekcjonera reprezentacji Polski Radosław Gilewicz.