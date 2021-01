Robert Lewandowski jest w obecnym sezonie nie do zatrzymania! Polski napastnik zdobył kolejną bramkę w wygranym przez Bayern meczu z Hoffenheim 4-1 i było to jego 24. trafienie w tym sezonie. Nic więc dziwnego, że "Lewy" został bardzo dobrze oceniony przez niemieckie media za ostatni występ. - Trochę mu to zajęło, ale pan piłkarz w końcu trafił do siatki. To jego 24. bramka w 19. kolejce! Niesamowity - napisali dziennikarze "Abendzeitunga".

Robert Lewandowski w tym sezonie daje coraz więcej powodów, aby przypuszczać, że uda mu się wyrównać bądź pobić rekord Gerda Muellera. Po 19. kolejkach reprezentant Polski ma już na swoim koncie aż 24 trafienia.



"Lewemu" udało się również trafić do siatki w minionym spotkaniu Bundesligi. Atakujący Bayernu Monachium zdobył bramkę na 3-1, a Bayern wygrał to starcie 4-1. Reprezentant Polski wpisał się na listę strzelców w 57. minucie.



Akcję "Die Roten" dobrze napędził Kingsley Coman i zagrał wzdłuż linii bramkowej. Defensywa drużyny Hoffenheim nie porozumiała się z bramkarzem, co wykorzystał Lewandowski i pewnie dopełnił formalności.



Niemieckie media doceniły występ polskiego napastnika. Prestiżowy dziennik "Bild" przyznał mu notę: 2 (najwyższą oceną jest natomiast 1, oznaczająca klasę światową) i "Lewy" - wraz z Comanem, Thomasem Muellerem oraz Joshuą Kimmichem - był najlepiej ocenionym graczem Bayernu.



Podobnie jego występ ocenił monachijski "Abendzeitung": - Trochę mu to zajęło, ale pan piłkarz w końcu trafił do siatki. To jego 24. bramka w 19. kolejce! Niesamowity. "Lewy" trafił również do siatki w 9. ligowym meczu z rzędu.



Na nieco niższą notę zdecydował się portal "Sport.de". Jego dziennikarze przyznali "Lewemu": 2,5. - Ogólnie rzecz biorąc nie wyciągnął wiele z gry, ale podkreślił cechy rasowego napastnika. Najniżej grę Polaka ocenił natomiast niemiecki "Goal": 3.



"Lewy" szansę na kolejne trafienia do bramki będzie miał już w piątek (05.02). Bayern Monachium będzie wówczas podejmował słabo spisującą się w tym sezonie Herthę Berlin.

