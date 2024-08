Walka mężczyzny z kobietą na igrzyskach? Szpilka zabrał głos. Wychodzą nowe fakty

Imane Khelif w kategorii wagowej 66 kilogramów wygrała swoje dwie pierwsze pojedynki i przebojem awansowała do ćwierćfinału igrzysk olimpijskich w Paryżu. W czwartek 1 sierpnia Algierka w 46 sekund pokonała Włoszkę Angelę Carini - po tym czasie rywalka postanowiła zrezygnować z dalszej walki.

Zawodniczka z Algierii jest ofiarą olbrzymiego hejtu w internecie, ponieważ rok wcześniej na mistrzostwach świata nie przeszła testu płci i została zdyskwalifikowana. Tym razem jednak dopuszczono ją do zawodów, a nieprzychylni jej kibice od razu wydali wyrok - mężczyzna bije się z kobietami.

Nazywali ją "damskim bokserem". Tymczasem na jaw wychodzą nowe informacje

Wiele wskazuje jednak na to, że rzeczywistość jest zgoła inna. Głos w sprawie zabrał m.in. Artur Szpilka, który wcześniej rozmawiał na ten temat z Kacprem Bartosiakiem - dziennikarzem TVP Sport specjalizującym się w boksie.

- Rozmawiałem właśnie chyba z najbardziej poinformowaną osobą z Boksu olimpijskiego i zawodowego, Kacprem Bartosiakiem, i chyba za wcześnie wydaliśmy osąd na temat walki chłopaka z kobietą . No nic, zobaczymy jak się ta sprawa skończy - napisał na portalu X Artur Szpilka.

- Dlatego szanuję Artura Szpilkę bardziej niż tych polityków, którzy podają niesprawdzone informacje bez jakiejkolwiek weryfikacji. Artur zadzwonił, był otwarty i zgodziliśmy się, że sprawa nie jest czarno-biała, a to, co robią dziś media społecznościowe to jakaś masakra - odpowiedział dziennikarz na swoim profilu.