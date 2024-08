46 sekund wywołało burzę. Morawiecki bez pardonu. "Żenujący pokaz"

W czwartek 1 sierpnia Imane Khelif wygrała kolejną walkę na igrzyskach olimpijskich w kategorii wagowej 66 kg. Algierka potrzebowała na to zaledwie 46 sekund - po tym czasie jej rywalka Angela Carini postanowiła się wycofać.

Morawiecki, Jabłoński, Müller i Mentzen reagują po zwycięstwie Khelif.

- Mężczyźni nie powinni być dopuszczani do startu w kobiecych konkurencjach. Nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej - nawet jeśli będą Was za to atakować - skomentował poseł Paweł Jabłoński.