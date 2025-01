Anthony Joshua nie był gotowy na lutowy rewanż w Danielem Dubois, jego obóz skupił się więc na organizacji tzw. Bitwy o Anglię, czyli niezwykle prestiżowego starcia z Tysonem Furym. Nieoczekiwanie "Król Cyganów" postanowił zakończyć karierę. Jeśli ta decyzja to tylko ruch taktyczny, to zapewne dojdzie do wewnątrz brytyjskiej konfrontacji. Jeśli faktycznie odwiesi rękawice na kołek, to "AJ" ma już na horyzoncie trzech innych rywali. Eddie Hearn ujawnił nazwiska.