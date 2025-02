Kliczko prostuje kłamstwa. "Rosja jest dyktaturą, Rosja zaczęła wojnę"

Władimir Kliczko: Nie czyńcie Rosji znów wielkiej

Na końcu Kliczko zwrócił się już, bez żadnych wątpliwości i domysłów, do "amerykańskich przyjaciół". Tak nazywa decydentów największego mocarstwa świata, które istotnie ma narzędzia, by na zdrowych zasadach zakończyć wojnę w naszej części Europy. "Nie czyńcie Rosji znów wielkiej, ponieważ to sprawi, że 'zimna wojna' znów stanie się wielka". To zdanie zapewne jest parafrazą, patrząc na zastosowaną w języku angielskim grę słów, wyborczego hasła Donalda Trumpa "Uczyńmy Amerykę znów wielką".