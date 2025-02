Hiszpanie zgodni ws. Szczęsnego i Lewandowskiego. Ogłosili to przed hitem z Atletico, wszystko jasne

FC Barcelona po niedawnym starciu z Las Palmas w ramach Primera Division miała tylko chwilę odpoczynku - 25 lutego zmierzy się bowiem w pierwszym półfinałowym starciu Pucharu Króla z Atletico Madryt, a więc ekipą, z którą usilnie walczy też o krajowe mistrzostwo. Hiszpańskie media nie mają wątpliwości co do tego, co czeka w tym przypadku Wojciecha Szczęsnego oraz Roberta Lewandowskiego i czy trener Hansi Flick wybierze ich do wyjściowej jedenastki.