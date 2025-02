Sensacyjne doniesienia. Lewandowski i Messi w jednym zespole? Argentyńczyk przemówił

Leo Messi w 2021 roku opuścił borykającą się z potężnym kryzysem finansowym Barcelonę i przeszedł do PSG. We francuskim klubie spędził ledwie dwa lata i w 2023 roku został ściągnięty przez Davida Beckhama do jego Interu Miami. Tam Anglik częściowo zrekonstruował Barcę z najlepszych czasów, ściągając kilku kolegów z boiska Argentyńczyka. W drużynie z Florydy występują dziś Jordi Alba, Sergio Busquets i Luis Suarez. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że Messi ma zamiar ich porzucić, ponieważ jest podobno zdecydowany na powrót do "Dumy Katalonii".

Reklama