Kamil Grosicki wciąż czeka na pożegnanie z reprezentacją Polski. 94-krotny reprezentant kraju ogłosił zakończenie kariery w kadrze jeszcze podczas Euro 2024. Od tamtego czasu nie było okazji do tego, by pożegnać "Grosika", który chciał rozegrać jeszcze ostatni mecz z "orzełkiem na piersi". Wreszcie nadeszły w tej sprawie przełomowe wieści. Z informacji podawanych przez Sport.pl wynika, że uroczystość będzie miała miejsce na kultowym dla 36-latka Stadionie Śląskim. Wiadomo też, kiedy miałoby do tego dojść.