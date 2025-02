Napisali to o Lewandowskim, tuż przed wielkim hitem. Wrze wokół Polaka

FC Barcelona jak dotychczas była wręcz bezwzględna dla swoich kolejnych rywali w Pucharze Króla . Podopieczni Hansiego Flicka zaczęli swe występy w Copa del Rey od starcia z UD Barbastro, które rozbili 4:0, a następnie pokonali też 5:1 Real Betis oraz 5:0 Valencię. Dominacja to mało powiedziane.

Robert Lewandowski wśród "królów". Hiszpania szykuje się na "partidazo"

W podobne tony zdaje się uderzać też "As", który w centrum swej okładki również prezentuje wspomnianą wyżej szóstkę. "Magia na Montjuic" - głosi tytuł, co jest oczywiście nawiązaniem do lokalizacji obecnego stadionu "Blaugrany".