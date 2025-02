Znokautował w 2. rundzie, teraz idzie po Ołeksandra Usyka. "Kto następny?"

- Martinie Bakole, bardzo dziękuję za przyjęcie wyzwania i przylot tutaj w tak krótkim czasie, żeby dać mi dobrą walkę. Po prostu wyszedłem na ring, zachowałem opanowanie i odniosłem zwycięstwo - powiedział po wygranej nad Kongijczykiem Joseph Parker. Jeszcze do czwartku miał zaplanowaną walkę o mistrzostwo świata IBF, ale Daniel Dubois wycofał się z pojedynku z powodu choroby. Bakole przyleciał w trybie pilnym na zastępstwo Brytyjczyka.

Spadła nie tylko stawka co-main eventu (do pasa WBO interim), ale także jej jakość. Po 2 minutach i 3 sekundach rundy drugiej Kongijczyk padł na deski. Wstał na osiem, ale sędzia nie pozwolił mu kontynuować rywalizacji. W przeszłości mówił, że na jednym ze sparingów znokautował Usyka. Obecnie będzie trudno, by zmierzył się z Ukraińcem w świetle kamer i na oczach milionów widzów. Bliżej tego jest Parker, bo dzięki wygranej stał się tymczasowym czempionem WBO i jednocześnie obowiązkowym rywalem dla pięściarza z Symferopola.

Nowy prezydent WBO Gustavo Olivieri już wcześniej powiedział portalowi talkSPORT.com, że zwycięzca starcia Bakole - Parker uzyska przepustkę do konfrontacji z Usykiem. - Pytanie brzmi, kiedy obowiązek ten zostanie wyegzekwowany. To pozostaje niejasne ze względu na istnienie umowy rotacyjnej. Najpewniej następna w kolejce jest WBO, jednak jeśli wniosek o unifikację (Usyk kontra Dubois) zostanie złożony do Championship Committee, z pewnością zostanie rozpatrzony, ponieważ unifikacje mają pierwszeństwo przed walkami obowiązkowymi i służą najlepszym interesom boksu - zaznaczał.