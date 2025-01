Mariusz Wach "oczyszczony" z porażki, Powietkin skompromitowany do reszty

Jednak wszystko to, w toku byłych i obecnych wydarzeń, po prostu blednie, bo Powietkin okazał się być dopingowym recydywistą. ITA (International Testing Agency), czyli Międzynarodowa Agencja Kontroli Antydopingowej, odkurzyła wydarzenia sprzed dekady . I na podstawie dochodzenia poinformowała, że ocena dowodów wskazała na obecność w organizmie Rosjanina zakazanej substancji ostaryny w próbce dostarczonej w... 2014 roku! Zgłoszenie podejrzenia przez Międzynarodową Federację Boksu (IBA) nastąpiło 25 października 2014 roku, czyli dzień po wygranym pojedynku z Carlosem Takamem , którego stawką był tytuł WBC Silver.

Ostateczne rozstrzygnięcie ITA jest dla "Saszy" nokautujące. Były, słynny pięściarz został zawieszony na cztery lata, co w świetle tego, że jest już emerytem, ma tylko symboliczne znaczenie . Dużo bardziej bolesna jest druga konsekwencja, bo uderza w wieloletni dorobek słynącego z potężnej siły w pięściach zawodnika.

Wyniki sportowca uzyskane od 28 września 2014 roku do dnia 9 września 2024 roku, czyli dnia rozpoczęcia tymczasowego zawieszenia sportowca, zostały anulowane

Ta decyzja rodzi także konsekwencje dla polskiego boksu. Krakowianin Andrzej Wawrzyk jeszcze nie zdołał "załapać się", bo ciężko przegrał z Powietkinem w maju 2013 roku. Z kolei beneficjentem został właśnie jego krajan, wówczas czołowy polski "ciężki" Mariusz Wach . Polski olbrzym, który wziął pojedynek z Rosjaninem mimo uciążliwej kontuzji stopy, przegrał z nim w Kazaniu przez techniczny nokaut w listopadzie 2015 roku. Stawką był wówczas należący do Powietkina pas WBC Silver .

Co ciekawe, wówczas to Wach musiał mierzyć się z kolejnym oskarżeniem o doping, wcześniej bowiem wpadł na zakazanej substancji przy okazji walki z Władimirem Kliczką. Finalnie sankcjonujące pojedynek Polaka z Rosjaninem władze WBC nie uznały tych wyników, bowiem za testy odpowiadała skompromitowana już wtedy do reszty Rosyjska Agencja Antydopingowa (RUSADA), w rezultacie gigantycznego skandalu zawieszona przez światową agencję antydopingową WADA.