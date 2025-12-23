Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn przyjechali do hali w Chełmie z szansą na wielki awans w tabeli i skok na podium PlusLigi, ale też mocno osłabieni. Choroby i urazy wyeliminowały ze spotkania aż czterech zawodników: Jakuba Ciunajtisa, Dawida Siwczyka, Łukasza Kozuba i Seweryna Lipińskiego.

Chełmianie takich problemów nie mieli i to oni lepiej rozpoczęli spotkanie. Przy zagrywkach Amirhosseina Esfandiara objęli prowadzenie 7:4. Co więcej, tego prowadzenia nie oddawali, powiększyli przewagę do aż sześciu punktów.

Johannes Tille, rozgrywający olsztynian, który ostatnio przedłużył kontrakt do 2028 r., postawił na Moritzka Karlitzka. Kierował do niego sporo piłek, a rodak odwdzięczył się zdobyciem sześciu punktów. Tyle że reszta zespołu wypadła słabiej i to gospodarze niespodziewanie wygrali 25:19.

PlusLiga. Faworyt zaskoczony w Chełmie, beniaminek nokautuje w drugim secie

InPost ChKS Chełm w ostatni weekend zanotował trzecie w historii zwycięstwo na poziomie PlusLigi. Sprawił przy tym sensację, pokonując ZAKS-ę Kędzierzyn-Koźle, i nieco oddalił się od strefy spadkowej. Taka dyspozycja beniaminka również jest niespodzianką, choć do miana rewelacji sezonu, którą jest określany Indykpol AZS, chełmianom daleko.

Ale w drugim secie znów zbudowali sobie przewagę nad faworytem. Przy stanie 11:8 trener Indykpolu AZS Daniel Pliński poprosił o przerwę. Tyle że po niej znów jego siatkarzy zagrywką zaskoczył Esfandiar.

Pliński szukał niekonwencjonalnych rozwiązań i na środek wstawił atakującego Arthura Szwarca - nie miał bowiem do dyspozycji żadnego rezerwowego środkowego. Dla Kanadyjczyka to był krótki powrót na tę pozycję po paru sezonach przerwy.

Ale chełmianie jeszcze poprawili wynik i prowadzili już 19:12. Pliński jeszcze raz przerwał więc grę, ale skończyło się nokautującymi ciosami gospodarzy - ChKS wygrał 25:15.

Siatkówka. Beniaminek nie wykorzystał szansy. Kapitalny powrót Indykpolu AZS Olsztyn

Trzecia partia w końcu była wyrównana. W drugiej części seta, po udanym zagraniu Esfandiara, chełmianie zyskali jednak minimalną, dwupunktową przewagę. Olsztynianie nie tylko odrobili jednak straty, ale i objęli prowadzenie 18:17.

To była jednak tylko chwila. Chełmianie znów byli skuteczni w kontrataku i po paru minutach znów prowadzili - 21:19. Goście jeszcze wyrównali, ale siatkarze beniaminka odpowiedzieli blokiem. InPost ChKS prowadził 24:22, ale zawiódł w końcówce i seta nie wygrał.

To otworzyło szansę przed faworytami na ucieczkę spod topora. W czwartym secie wynik znów oscylował wokół remisu. W tej partii liderem olsztyńskiej ofensywy był Jan Hadrava, ale gospodarze znów zaczęli mocniej naciskać na Indykpol AZS zagrywką. Tym samym odpowiedział jednak Karlitzek, a goście odskoczyli przy stanie 19:16. I już nie dali się dogonić, wygrywając seta 25:20.

Ta przegrana partia mocno zachwiała już drużyną gospodarzy. Indykpol AZS rozpoczął tie-breaka kapitalnie, od prowadzenia 4:0. Po stronie chełmian pojawiało się coraz więcej błędów w ataku - kiedy pomylił się Remigiusz Kapica, olsztynianie wygrywali już 9:4. Ten set nie miał już historii, Tille zakończył go asem serwisowym i Indykpol AZS zwyciężył 15:8.

Indykpol AZS awansował w tabeli PlusLigi na czwarte miejsce. Chełmianie dopisali do swojego konta punkt, ale pozostają na dwunastej pozycji.

InPost ChKS Chełm: Kapica, Marcyniak, Esfandiar, Blankenau, Turski, Rusin - Sonae (libero) oraz Piotrowski, Goss, Jacznik

Indykpol AZS Olsztyn: Hadrava, Cieślik, Karlitzek, Tille, Majchrzak, Halaba - Hawryluk (libero) oraz Borkowski, Szwarc

Daniel Pliński, trener Indykpolu AZS Olsztyn Artur Szczepanski/REPORTER East News

Siatkarze InPost ChKs Chełm Weronika Połeć PAP/Newspix

Moritz Karlitzek, Jan Hadrava i Kuba Hawryluk z Indykpolu AZS Olsztyn Artur Szczepanski/REPORTER Reporter