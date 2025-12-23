Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mbappe traci kolegę. Wielkie odejście z Realu potwierdzone. Jest komunikat

Real Madryt nie zwykł wykonywać transferów zimą, a jeśli już, to zwykle są to wypożyczenia, które i tak należy traktować jako rzadkość. W tym roku "Królewscy" nie mieli wyboru. Sytuacja w kadrze drużyny zmusiła klub do oddania jednej z gwiazd młodego pokolenia piłkarzy. Pojawił się już oficjalny komunikat w tej sprawie.

Piłkarz Realu Madryt w białym stroju z logo klubu uśmiecha się podczas meczu, na tle rozmazanej publiczności. W lewym górnym rogu znajduje się okrągłe wstawienie z dwoma innymi piłkarzami Realu celebrującymi wspólnie moment na boisku.
Kylian Mbappe, Endrick, Vinicius JuniorNurPhotoGetty Images

Real Madryt trwający sezon rozpoczął naprawdę udanie. Od kilku tygodni w stolicy Hiszpanii nie wszystko dzieje się jednak dobrze. Sytuacja drużyny Xabiego Alonso od zwycięstwa w El Clasico uległa wielkiej zmianie i nie jest to zmiana na plus z perspektywy hiszpańskiego trenera.

"Królewscy" wpadli w kryzys, z którego trudno było wyjść i nawet trzy ostatnie wygrane spotkania z rzędu niekoniecznie oznaczają, że ta misja zakończyła się sukcesem. W tym czasie w szatni coraz większe niezadowolenie musieli odczuwać piłkarze, którzy są tymi nie drugo, a trzecioplanowymi.

To już oficjalne. Real Madryt traci gwiazdę

Mowa przede wszystkim o zmiennikach w ofensywie, a więc: Gonzalo Garcii, Endricku czy Franco Mastantuno. Cała trójka miała potężne problemy z graniem, gdy zdrowy był tercet: Rodrygo, Kylian Mbappe oraz Vinicius. Wobec tego sytuacja zmusiła Real do zrewidowania swojego podejścia do Endricka.

Brazylijczyk chce grać, aby pojechać na mistrzostwa świata i stanowić tam naprawdę poważną opcją dla Carlo Ancelottiego. Dlatego napastnik zdecydował się odejść z Madrytu. 19-latek łączony był z różnymi klubami w całej Europie. Ostatecznie jego wybór padł na francuski Olympique Lyon. 

"Real Madrid oraz Olympique Lyon uzgodnili wypożyczenie zawodnika Endricka do końca bieżącego sezonu, tj. do 30 czerwca 2026 roku" - przekazano w oficjalnym komunikacie. Tym samym Brazylijczyk idzie drogą Karima Benzemy, który właśnie w tym klubie stawiał pierwsze kroki w wielkiej piłce.

Dwóch piłkarzy w sportowych strojach drużyny Real Madryt na ławce rezerwowych, jeden z nich pokazuje gest kciuka w górę i uśmiecha się, drugi znajduje się na pierwszym planie z rozmazaną twarzą.
Luki Modricia nie ma już w Madrycie. Koszulkę z numerem 10 przejmuje Kylian Mbappe PATRICIA DE MELO MOREIRAAFP
Piłkarz w białym stroju Realu Madryt z numerem 10 wykonuje gest zakrywający głowę ramieniem na tle stadionu z rozmytym tłumem.
Kylian Mbappe, 07.12.2025 r.THOMAS COEXAFP
Piłkarz w stroju Realu Madryt siedzi na murawie boiska z szeroko rozstawionymi nogami, trzymając się za głowę i wyrażając frustrację lub rozczarowanie, w tle widoczne nogi innych zawodników.
Endrick był naprawdę blisko. Po jego uderzeniu w samej końcówce piłka trafiła jednak w poprzeczkęTHOMAS COEXAFP

