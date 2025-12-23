Real Madryt trwający sezon rozpoczął naprawdę udanie. Od kilku tygodni w stolicy Hiszpanii nie wszystko dzieje się jednak dobrze. Sytuacja drużyny Xabiego Alonso od zwycięstwa w El Clasico uległa wielkiej zmianie i nie jest to zmiana na plus z perspektywy hiszpańskiego trenera.

"Królewscy" wpadli w kryzys, z którego trudno było wyjść i nawet trzy ostatnie wygrane spotkania z rzędu niekoniecznie oznaczają, że ta misja zakończyła się sukcesem. W tym czasie w szatni coraz większe niezadowolenie musieli odczuwać piłkarze, którzy są tymi nie drugo, a trzecioplanowymi.

To już oficjalne. Real Madryt traci gwiazdę

Mowa przede wszystkim o zmiennikach w ofensywie, a więc: Gonzalo Garcii, Endricku czy Franco Mastantuno. Cała trójka miała potężne problemy z graniem, gdy zdrowy był tercet: Rodrygo, Kylian Mbappe oraz Vinicius. Wobec tego sytuacja zmusiła Real do zrewidowania swojego podejścia do Endricka.

Brazylijczyk chce grać, aby pojechać na mistrzostwa świata i stanowić tam naprawdę poważną opcją dla Carlo Ancelottiego. Dlatego napastnik zdecydował się odejść z Madrytu. 19-latek łączony był z różnymi klubami w całej Europie. Ostatecznie jego wybór padł na francuski Olympique Lyon.

"Real Madrid oraz Olympique Lyon uzgodnili wypożyczenie zawodnika Endricka do końca bieżącego sezonu, tj. do 30 czerwca 2026 roku" - przekazano w oficjalnym komunikacie. Tym samym Brazylijczyk idzie drogą Karima Benzemy, który właśnie w tym klubie stawiał pierwsze kroki w wielkiej piłce.

