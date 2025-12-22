Artur Gac, Interia: Na wstępie zaznaczę, że dzwoniłem do pana "na świeżo" po gali. Telefon odebrała pana małżonka i przekazała, że jak tylko pan wstanie, to oddzwoni.

Robert Gortat, sędzia bokserski: - Tak, mogło tak być. To nie był dobry moment na pogawędki.

Ten ciężki okres trwa nadal?

- Powiem panu szczerze, że to był trudny czas, ale nie rozpamiętuję tego.

Walka wieczoru, z potwornym nokautem na Michale Soczyńskim, odbiła się bardzo głośnym echem.

- Dokładnie, wylał się na mnie straszny hejt. Niemniej jednak, umówmy się, że większość hejtujących to osoby przypadkowe lub niezupełnie związane z tą piękną dyscyplina sportu, jaką jest boks. Pewnie, łatwo jest krytykować siedząc w fotelu, ale gwarantuję, że perspektywa w ringu jest zupełnie inna. Jako były zawodnik, a później sędzia, zawsze starałem się być profesjonalny i gwarantuję, że zdrowie zawodników jest dla mnie priorytetem.

Z czym się pan, gdy mowa o krytyce, nie zgadza?

- Przed każdą walką przygotowuję się do pojedynków. Już na gali idę do zawodników, rozmawiam z nimi, tłumaczę reguły walki. I jestem bardzo zdziwiony niektórymi komentarzami, zwłaszcza dwójki, co by nie powiedzieć, znawców boksu, z których jeden sam boksował. W rozmowie z zawodnikiem przypominam mu, że jeżeli poczuje cios i na przykład chce chwilę odpocząć, niech przyklęknie. Ja go zacznę liczyć, zapytam czy chce nadal boksować i ewentualnie wznowię walkę. I takie wiadomości także Michałowi zakomunikowałem. Wolałbym uniknąć tematu pracy sztabu szkoleniowego Michała, z którego pięściarz jest zadowolony. Natomiast na bazie wywiadu, który Michał udzielił panu, stwierdzam, że pierwszy raz spotykam się z tym, by zawodnik z trenerem przed walką umówił się na to, że nie zostanie poddany. Takich rozmów generalnie nie ma, bo nikt nie może odrzucić scenariusza, że zawodnika trzeba będzie ratować.

Chciałby pan o tym wiedzieć przed walką, a to poprawiłoby panu percepcję wydarzeń w ringu?

-Nie, przed walką nie chce niczego wiedzieć. Przygotowuję się samodzielnie i skupiam na tym, co dzieje się w trakcie walki. Nie opieram swoich decyzji na tym, co gdzieś kiedyś usłyszałem. Odpowiem inaczej: jedyny moment, zaznaczam - jedyny, kiedy mogłem przerwać walkę, to była pierwsza runda. Niemniej jednak miałem doświadczonego zawodnika, z bardzo dobrym bilansem, w życiowej formie, który był bardziej zaskoczony atakiem oponenta niż siłą ciosów. Kontrolowałem wszystko, łącznie z czasem, do końca pierwszej rundy zostało 13 sekund, a w drugiej Michał posłał swojego przeciwnika na deski. Wtedy nie było już dyskusji o pierwszej rundzie, była druga i triumf Michała.

I to długo mu pan pozwolił dochodzić do siebie, na skutek najpewniej intencyjnego trącenia wiaderka z wodą przez narożnik Soczyńskiego. To była masa czasu (około 45 sekund od momentu sięgnięcia przez sędziego po ochraniacz do wznowienia walki).

- Tyle tylko, że ja nie dałem mu tego czasu specjalnie. Bo to nie ja wylałem wodę w narożniku, to nie ja ściemniałem. Ja mogłem wtedy zrobić tylko jedną rzecz, czyli zdyskwalifikować narożnik i Michała.

Miał pan takie myśli?

- Tylko gdybym go zdyskwalifikował, to po co puściłem walkę, jeśli bym go wykluczył z pojedynku za coś takiego?

Ale to dwie odrębne historie. Puścił go pan, bo uznał, że nie czas go poddać. A druga sprawa podlegała pod dyskwalifikację.

- Panie Arturze, ja tam wręcz krzyczałem, żeby wkładali tę szczękę i dalej boksujemy. A dlaczego puściłem walkę? Bo miałem sygnał od sędziego czasowego, że do końca zostało 13 sekund. Zaś odnośnie narożnika - to on wie, jakie Michał miał przygotowania, przebieg sparingów i jak zawodnik się regeneruje. Ale spójrzmy, co działo się dalej. Puściłem walkę, jest druga runda i to Michał rzuca ukraińskiego zawodnika na deski. Wtedy nikt nie mógł przewidzieć, ze mną na czele, późniejszych wydarzeń.

Nie używajmy takiego argumentu. Gdyby pan, zgodnie z przesłankami, przerwał walkę w pierwszej rundzie lub zdyskwalifikował Michała, to nie byłoby żadnych dywagacji, że w drugiej byłby pan bohaterem. Drugiej rundy by nie było, ta historia by się zamknęła na trzech minutach. I jedyna dyskusja, która zapewne by się pojawiła, dotyczyłaby tego, czy przerwał pan pochopnie czy nie.

- Zgoda, ale byłaby dyskusja, że przerwałem walkę za wcześnie, zrujnowałem karierę młodego obiecującego zawodnika, który już przez wielu był ubierany w mistrzowskie pasy. Jestem przekonany, że czego bym nie zrobił i tak byłoby źle. Wtedy wszyscy byście prognozowali, że gdybym to puścił, Michał by wygrał.

Jako sędzia ringowy ma pan z tyłu głowy i w podświadomości myśl, że oto w ringu jest miejscowy zawodnik, rodak, więc jest pokusa, aby…?

- …przepraszam, muszę panu od razu wejść w słowo. Nie, absolutnie. Nigdy, ale to nigdy nie kieruję się narodowością lub innymi przesłankami. Interesuje mnie tylko zawodnik i jego umiejętności, bez względu na kolor skory i narodowość. To była dopiero pierwsza runda. Przypomnę kilka wcześniejszych walk, które prowadziłem. Proszę sobie przypomnieć walkę Talarek - Szymański, w której Talarek dwa razy leżał w pierwszej rundzie. Jeden dziennikarz powiedział, że miałem prawo przerwać tę walkę, ale pozwoliłem zrobić pojedynek roku, z łącznie dziesięcioma liczeniami. Gdy Mariusz Wach dostawał baty od Martina Bakole, przerwałem ten pojedynek, ale nie w pierwszej, tylko w ósmej rundzie. A później Mariusz, co czytałem w pana tekście, podziękował mi, że pewnie uratowałem mu kilka lat życia. Dalej, walka Hardzeika - Welter, którą przerwałem nie na początku, tylko w dziewiątej rundzie, wiedząc po jej przebiegu i kartach punktowych, że kontynuowanie zwyczajnie nie ma sensu. Tam, gdzie nie dochodzi do nokautu, jestem okrzykiwany sędzią, który pochopnie nie przerywa. Wszyscy wiedzą, że jestem sędzią profesjonalnym i wiem, na jak dużo mogę sobie pozwolić. Niemniej jednak nie jestem wróżbitą i nie potrafię przewidzieć wszystkich rund. To jest boks i tak naprawdę wystarczy jedna sekunda i jedno uderzenie, żeby świat wyglądał inaczej. A tutaj nie zostawia się na mnie suchej nitki tylko dlatego, że cios w siódmej rundzie znokautował Michała Soczyńskiego. Niestety napisał się najgorszy scenariusz.

Ale od tego, co się finalnie stało, nie można abstrahować.

- Powtórzę: jako sędzia mogłem przerwać w pierwszej rundzie. Ale to też nie jest tak, jak się mówi, że zawodnik przyklękał, bo nie wiedział, co się dzieje. Pięściarz przyklękał, bo był świadomy. Ja zresztą po każdym liczeniu, zgodnie z procedurą, pytałem Michała: "walczysz?" i padała odpowiedź twierdząca. Tam nie było zająknięcia się. Mnie oczywiście jest mega przykro z powodu tego, co się stało.

- Martwiłem się o tego chłopaka, tym bardziej, że znam go od 16. roku życia, bo też mam swoich zawodników i jeździliśmy na te same turnieje. Nawet na mistrzostwach Europy juniorów był z moim zawodnikiem. Tak że go znam i szanuję, absolutnie kibicuję wszystkim sportowcom. My, sędziowie, zderzamy się z różnego rodzaju hejtem, publicznym czy w wiadomościach prywatnych. Natomiast chcę podkreślić, że tutaj nie otrzymałem żadnej informacji, by były do mnie jakiekolwiek pretensje z obozu Michała, czy od jego rodziny.

Miał pan jeszcze kolejne rundy, w których mógł pan wejść do akcji. W trzeciej rundzie Soczyński po raz trzeci był liczony, pod koniec szóstej miał miejsce czwarty nokdaun.

- W trzeciej rundzie Michał otrzymał kontrę, po której wstał i nadal chciał walczyć. W czwartej i piątej wygrywał na punkty. Potem znów przyklęknął, ale wciąż chciał walczyć. I doszło do feralnego momentu.

Czego pana nauczyła ta historia?

- Po raz kolejny udowodniła, jak bardzo boks jest niebezpieczny i nieprzewidywalny.

Ja widziałem w tej walce Michała, który coraz bardziej był nieobecny nie tylko ciałem, ale i duchem. Mowę ciała Michała w szóstej i siódmej rundzie odbierałem, o czym już mówiłem, jako proszenie się zawodnika, aby ktoś go uratował. Charakter nie pozwolił mu się poddać, ale czułem, że aż prosi o to spojrzeniem.

- Michała bardzo dopingował Krzysztof Włodarczyk. I to "Diablo" także krzyczał do niego, aby przyklęknął, by dać wszystkim znak, że jest świadomy tego, co się dzieje. W boksie ten sygnał odbiera się tak, że zawodnik świadomie chce odpocząć.

Pan naprawdę nie widział tego, że Michał jest coraz bardziej nieobecny w ringu?

- A ja zadam inne pytanie: to po co ja pytam zawodnika, czy chce dalej walczyć? I co, on mówi, że chce, a ja mam przerwać walkę?

No właśnie to jest może najtrudniejsze, że czasami trzeba ratować zawodnika wbrew niemu samemu.

- Panie redaktorze, to jest wylewanie dziecka z kąpielą. Mamy sytuację z ostatniej gali, na której Paweł Stępień chciał dalej walczyć, a sędzia mówi "nie", uznał że kontuzja oka to uniemożliwia, więc go poddał. I tutaj też mamy głosy podzielone. Można było tę walkę puścić, czy nie? Są sędziowie, którzy wiele takich walk puszczali, a tu pracował arbiter, który ocenił inaczej. Zaznaczam, że Stępień prowadził na kartach punktowych. I teraz możemy gdybać. Przypomnę jeszcze, że narożnik miał minutę po każdej rundzie, czyli w sumie 6 minut, żeby ustalić ze swoim zawodnikiem jego samopoczucie i ocenić siły na zamiary. Od tego jest narożnik, żeby tę przerwę wykorzystać na realną ocenę sytuacji.

Daje pan do zrozumienia, że w komunikacji zawodnika z narożnikiem nie dostrzegł pan, by trener główny chciał chronić Soczyńskiego. Więc wracam do mojego pytania z początku. Nie chciałby pan tego wiedzieć, o ile ktoś by się przyznał, już na starcie, aby mieć świadomość, że ewentualne spokojne reakcje narożnika nie są żadną podpowiedzią odnośnie przygotowań pięściarza, jego sparingów, czy zdolności regeneracji?

- Prawdę mówiąc nie ma takich tematów między sędzią, a trenerem i zawodnikiem.

Ale chciałby pan to wiedzieć?

- Nie.

Dlaczego?

- Bo zarówno trener, jak i zawodnik mają dbać o to, aby nie wydarzyła się tragedia, która się wydarzyła. Ja nie mam bezpośredniego kontaktu z zawodnikiem i nie uczestniczę w jego przygotowaniach.

No właśnie, ale co w sytuacji, jak trener nie dba, a pan o tym nie wie?

- (chwila ciszy) To nie zmienia faktu, że trener jest bliżej zawodnika, to on jest podczas przygotowań i wszystkiego. To trener zna zawodnika lepiej.

Ja do tego zmierzam. Dlatego nie rozumiem, dlaczego nie posiąść - jeśli byłoby to możliwe - takiej nieprawdopodobnej informacji.

- Nie wiem, jak panu odpowiedzieć na to pytanie, bo… Ja myślę, oczywiście nie mam na to dowodów, że Michał zdecydował się bardziej wziąć w obronę swój narożnik. Bo, jak żyję, nie słyszałem, by tego typu ustalenia mogły zapadać. Przez 33 lata byłem zawodnikiem i nigdy nie umawiałem się z trenerem, że cokolwiek by się działo, to będzie się biernie przyglądał. Przecież zawodnik, w ferworze walki, jest ostatnim, który w trudnej sytuacji może myśleć racjonalnie. Chcę też zaznaczyć, że ja nie uzależniałem swojej decyzji od narożnika. Jak powiedziałem, dałem szansę Michałowi, gdy był w wielkich opałach w pierwszej rundzie.

Od czasu feralnej walki, po której Michał trafił na OIOM i na szczęście już wyszedł ze szpitala, nawiązał pan z nim prywatny kontakt?

- Nie, jako sędzia nie powinienem mieć takiego rodzaju kontaktu z zawodnikami, bo nie przystoi. Oczywiście śledziłem doniesienia i ucieszyłem się, gdy chłopak wrócił do zdrowia.

Poniósł pan jakąś karę? Został pan zawieszony przez WBC?

- A skąd taki pomysł?

Pytam, bo decyzje mogły zapadać.

- Niezmiennie pracuję nad swoim profesjonalizmem.

Pozostanie pan w tym fachu?

- Oczywiście. Ja kocham boks, byłem pięściarzem, a teraz cały czas jestem trenerem i sędzią. Nie zamierzam kończyć kariery, choć szczerze mówiąc nie wiem, co bym zrobił, gdyby Michałowi coś się stało. Coś najgorszego. W momencie, gdy wrócił do zdrowia, spadł mi kamień z serca. Czas pokaże, czy to wydarzenie zostawi ślad na sposobie mojego sędziowania.

Rozmawiał Artur Gac

Krzysztof Głowacki - Jordan Nandor. Skrót walki. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Michał Soczyński (z prawej) tutaj w walce z Piotrem Rzymanem MARCIN GADOMSKI/AGENCJA SE/East News East News

Robert Gortat (z lewej) tu podczas pokazowej walki ze swoim słynnym bratem, byłym koszykarzem NBA Marcinem Gortatem MICHAL CHWIEDUK / FOKUSMEDIA.COM.PL Newspix.pl

Michał Soczyński Jess Stiles / Sipa USA Newspix.pl