Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa w w 12. kolejce PlusLigi. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 23 grudnia 2025 godz. 20:00We wtorkowy wieczór Bogdanka LUK Lublin zmierzy się z PGE Projektem Warszawa w ramach 12. kolejki siatkarskiej PlusLigi. Gospodarze mają serię siedmiu zwycięstw z rzędu i zajmują 2. miejsce w ligowej tabeli. Na fotelu lidera zasiadają goście, którzy mogą pochwalić się serią ośmiu wygranych meczów. Faworytem będą jednak siatkarze z Lublina, ponieważ ich rywale przez problemy zdrowotne będą mogli wystawić jedynie siedmiu zawodników. Mecz i tak zapowiada się ciekawie, bo to w końcu spotkanie na szczycie w jednej z najlepszych siatkarskich lig świata. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.