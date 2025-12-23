Spotkanie na szczycie. Chodzi o kontrakt mistrza świata

Nicki Pedersen zadeklarował działaczom z Krakowa, że w grudniu w trakcie okienka transferowego podejmie decyzje co do swojej przyszłości. Zegar tyka, a my wkrótce powinniśmy poznać decyzję byłego mistrza.

Rosną szansę na angaż Pedersena w Krakowie

Postanowiliśmy zapytać w krakowskim klubie, jak się aktualnie ma sprawa zatrudnienia Duńczyka. Okazuje się, że w poniedziałek doszło do spotkania online między stronami. W jego trakcie władze Speedway Kraków po cichu liczyły, że uda się załatwić temat i jeszcze w okresie świątecznym ogłosić hitowy transfer.

Do tego jednak nie doszło. Prezes Mikołaj Frankiewicz przekazał nam, że rozmowy trwają. To sygnał, że Pedersen nie powiedział "nie". Z naszych informacji wynika, że rozbieżności między stronami nie są na tyle duże, aby uniemożliwiły podanie sobie ręki. Sprawa aktualnie jest w toku i może rozstrzygnąć się w każdej chwili.

Krajowa Liga Żużlowa takiej gwiazdy jeszcze nie miała

Swoją drogą, jeśli krakowianie dopną swego, to będą mogły pochwalić się absolutnym hitem transferowym i najpewniej największym w historii całej ligi. Pedersen to już nie ten sam zawodnik co przed paroma laty, jednak magia nazwiska działa.

Poza wynikiem sportowym Duńczyk ma być magnesem dla kibiców i sponsorów. Odkąd jego nazwisko zaczęto łączyć z klubem ze stolicy Małopolski, to medialne zainteresowanie Speedway Kraków drastycznie wzrosło. To jeden z celów żużlowych działaczy.

