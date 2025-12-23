Szczęsny zażył snusa podczas meczu. Wszystko się nagrało. Natychmiastowa reakcja Hiszpanów
Telewizja Movistar opublikowała materiał wideo z ciekawymi ujęciami z meczu Villarreal - Barcelona. Na materiale wideo widać między innymi Wojciecha Szczęsnego, który został przyłapany na zażywaniu nikotynowego snusa. Polski bramkarz wcale nie zamierzał się z tym ukrywać. Późniejsze ujęcia pokazały, jak Szczęsny przeżuwa snusa. W Barcelonie panuje wyjątkowe przyzwolenie dla nikotynowych przyzwyczajeń "Szczeny".
To żadna tajemnica, że Wojciech Szczęsny nie stroni od nikotyny. Jego przydomek "Fumador", czyli "Palacz" w Hiszpanii jest już legendarny i doczekał się nawet swojej przyśpiewki.
Jest to dość niecodzienne, ale w Barcelonie nikt o to do Szczęsnego nie ma pretensji. Wręcz przeciwnie - stało się to znakiem rozpoznawczym Polaka. Nawet Hansi Flick, trener znany z dość rygorystycznego podejścia, powiedział niegdyś, że od Szczęsnego wymaga jedynie profesjonalizmu na treningach i na boisku, a ten jest przez bramkarza bezsprzecznie zapewniany.
Szczęsny w FC Barcelona nie ma nałożonej zbyt dużej presji. Do klubu przyszedł prostu z emerytury, aby uratować zespół w obliczu poważnej kontuzji Ter Stegena. Polak podał "Dumie Katalonii" pomocną dłoń w krytycznym momencie, a dziś pełni rolę mentora Erica Garcii, który gra w pierwszym składzie.
Takie okoliczności sprawiają, że wobec nikotynowych przyzwyczajeń Szczęsnego w klubie wyjątkowo przymyka się oko. Nie zmienia to fakty, że Polak w szatni Barcy jest postacią wręcz uwielbianą.
Wojciech Szczęsny przyłapany ze snusem. Tego jeszcze nie było
Wojciecha Szczęsnego z papierosem czy cygarem widzieli już chyba wszyscy. Po raz pierwszy jednak świat obiegły obrazki bramkarza zażywającego snusa podczas meczu Barcelony.
Podczas spotkania z Villarreal na Estadio de la Ceramica Szczęsny siedział na ławce rezerwowych. Telewizja Movistar opublikowała materiał wideo z ciekawymi ujęciami - m.in. z ławki rezerwowych.
Na filmie widać, jak Robert Lewandowski, który również siedział na ławce, rozmawia z Markiem Casado na temat kołków do piłkarskich butów.
Później kamera pokazała Szczęsnego, który najpierw wkłada sobie nikotynowego snusa do ust, a następnie ostentacyjnie do żuje.
Co ciekawe, podczas tego meczu z trybun ponownie dało się słyszeć przyśpiewkę "Szczęsny Fumador", a jedną z osób śpiewających ją wraz z kibicami był Fermin Lopez.