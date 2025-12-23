Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szczęsny zażył snusa podczas meczu. Wszystko się nagrało. Natychmiastowa reakcja Hiszpanów

Kacper Dąderewicz

Telewizja Movistar opublikowała materiał wideo z ciekawymi ujęciami z meczu Villarreal - Barcelona. Na materiale wideo widać między innymi Wojciecha Szczęsnego, który został przyłapany na zażywaniu nikotynowego snusa. Polski bramkarz wcale nie zamierzał się z tym ukrywać. Późniejsze ujęcia pokazały, jak Szczęsny przeżuwa snusa. W Barcelonie panuje wyjątkowe przyzwolenie dla nikotynowych przyzwyczajeń "Szczeny".

Mężczyzna w sportowym stroju z logotypem Spotify na tle żółtych rozmytych trybun, w okrągłym powiększeniu fragment sceny z tego samego wydarzenia, gdzie ta sama osoba siedzi na ławce rezerwowych ubrana w kurtkę.
Wojciech Szczęsny zażył snusa w trakcie meczuIvan Terron/Europa Press via Getty ImagesGetty Images

To żadna tajemnica, że Wojciech Szczęsny nie stroni od nikotyny. Jego przydomek "Fumador", czyli "Palacz" w Hiszpanii jest już legendarny i doczekał się nawet swojej przyśpiewki.

Jest to dość niecodzienne, ale w Barcelonie nikt o to do Szczęsnego nie ma pretensji. Wręcz przeciwnie - stało się to znakiem rozpoznawczym Polaka. Nawet Hansi Flick, trener znany z dość rygorystycznego podejścia, powiedział niegdyś, że od Szczęsnego wymaga jedynie profesjonalizmu na treningach i na boisku, a ten jest przez bramkarza bezsprzecznie zapewniany.

Szczęsny w FC Barcelona nie ma nałożonej zbyt dużej presji. Do klubu przyszedł prostu z emerytury, aby uratować zespół w obliczu poważnej kontuzji Ter Stegena. Polak podał "Dumie Katalonii" pomocną dłoń w krytycznym momencie, a dziś pełni rolę mentora Erica Garcii, który gra w pierwszym składzie.

Takie okoliczności sprawiają, że wobec nikotynowych przyzwyczajeń Szczęsnego w klubie wyjątkowo przymyka się oko. Nie zmienia to fakty, że Polak w szatni Barcy jest postacią wręcz uwielbianą.

Wojciech Szczęsny przyłapany ze snusem. Tego jeszcze nie było

Wojciecha Szczęsnego z papierosem czy cygarem widzieli już chyba wszyscy. Po raz pierwszy jednak świat obiegły obrazki bramkarza zażywającego snusa podczas meczu Barcelony.

Podczas spotkania z Villarreal na Estadio de la Ceramica Szczęsny siedział na ławce rezerwowych. Telewizja Movistar opublikowała materiał wideo z ciekawymi ujęciami - m.in. z ławki rezerwowych.

Na filmie widać, jak Robert Lewandowski, który również siedział na ławce, rozmawia z Markiem Casado na temat kołków do piłkarskich butów.

Później kamera pokazała Szczęsnego, który najpierw wkłada sobie nikotynowego snusa do ust, a następnie ostentacyjnie do żuje.

Co ciekawe, podczas tego meczu z trybun ponownie dało się słyszeć przyśpiewkę "Szczęsny Fumador", a jedną z osób śpiewających ją wraz z kibicami był Fermin Lopez.

