Julia Szeremeta może mówić o bardzo udanej końcówce roku. Razem z koleżankami z reprezentacji Polski przywiozła do kraju medale młodzieżowych mistrzostw Europy w boksie. "Powtórzyłam wynik sprzed dwóch lat, ale jestem już ostatni raz młodzieżowcem. Fajnie jednak, że jest to złoto na zakończenie" - mówiła dla mediów Polskiego Związku Bokserskiego. I dodawała, że teraz czeka ją nieco odpoczynku. Choć nie do końca, bo - jak wspomina w najnowszym wywiadzie - grudzień upływa jej pod znakiem wielu spotkań poza ringiem.

"Jak trenuję, to skupiam się raczej tylko na boksie. Nie biorę udziału w pobocznych projektach, więc teraz jest też taki czas, gdzie nadrabiam rzeczy. Na szczęście już niedługo wakacje i święta" - cieszy się w "Fakcie".

Mówi też o mniej przyjemnych aspektach związanych z zawodową karierą. Wraca do trudnych doświadczeń sprzed dokładnie roku.

Julia Szeremeta potwierdza. Oto przykra prawda

O Julii Szeremecie zrobiło się szczególnie głośno przy okazji jej wielkiego sukcesu na igrzyskach olimpijskich w 2024 roku. Z Paryża wróciła wtedy z ze srebrnym medalem w boksie w kategorii do 57 kg. Pięściarka jest zadowolona z tego, że jest na topie, lecz kariera wiąże się nie tylko z przyjemnymi doznaniami.

Na pytanie dziennikarza "Faktu" o to, czy przeszło jej kiedyś przez myśl, aby dać sobie spokój z boksowaniem, odpowiada jasno. "Rzucić boks? Nie ma takiej opcji!" - od razu zaznacza.

Okazuje się, że pogłoski o jej trudniejszych chwilach miały wiele wspólnego z rzeczywistością. "Co prawda grudzień 2024 r. był dla mnie ciężkim okresem, bo złożyło się sporo rzeczy po igrzyskach. Cały czas media, wywiady różne spotkania. I tak, w grudniu miałam dość. Jak ktoś podchodził do mnie, to już mi się chciało płakać, bo było tego za dużo" - przyznaje.

Plus jeszcze przygotowania do walki na Suzuki Boxing na gali u mnie w Lublinie, więc tak, wtedy miałam dość i czekałam, aż przyjdą święta. Chciałam odpocząć od wszystkiego

Przekonała się, że bycie na świeczniku nieraz wiąże się z przyjmowaniem nie tylko miłych, ale również nieprzychylnych, wręcz czasem nienawistnych komentarzy. Lecz - jak sama mówi - to jej za bardzo nie rusza.

"Czasem nawet wchodzę, żeby się pośmiać z tego, co ludzie wypisują, zwłaszcza jak wyślą mi to znajomi. Wiem, że jestem na topie internetu i media piszą różne rzeczy związane ze mną. Czasami są to koszmarne głupoty. Wtedy ludzie komentują, ale tak jak mówiłam, mnie to za bardzo nie rusza" - podsumowuje.

ŁKS Commercecon Łódź - Developres Rzeszów. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska w boksie AFP

Julia Szeremeta z trenerami Tomasz Jastrzebowski/REPORTER East News