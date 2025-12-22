Mistrz świata zawalczy w FAME MMA. Jest oficjalny komunikat. "Nie koniec niespodzianek"

Gdy powstawała organizacja FAME MMA wydawało się, że federacja skupi się na tym, aby zapraszać do walki o wielkie pieniądze głównie postaci ze świata internetu, a więc tych, których zwykło się nazywać influencerami. Tak było, gdy odbywała się pierwsza gala w Koszalinie w 2018 roku.

Wówczas walką wieczoru było starcie Michała "Boxdela" Barona z Jakubem "Guzikiem" Szymańskim. Od tego czasu federacja przeszła wielką przemianę. Wystarczy powiedzieć, że w dwudziestej siódmej edycji w walce wieczoru mierzyli się ze sobą... Tomasz Adamek oraz Roberto Soldić.

Ugonoh w FAME MMA. Jest komunikat

Wiemy już także, że w pierwszej gali zaplanowanej na 2026 roku również wielkich nazwisk ze świata sportu nie zabraknie. FAME MMA ogłosiło już, że w tarnowskiej hali stawi się, choćby Makhmud Muradov, a więc były zawodnik UFC. Na kilka dni przed świętami federacja ogłosiła kolejne wielkie nazwisko.

24 stycznia w Tarnowie zawalczy bowiem Izu Ugonoh. "Izu Ugonoh w S-CLASS TOURNAMENT na FAME 29! Utytułowany kickbokser i pięściarz, posiadacz pasów WBO i WBA - kolejnym uczestnikiem wielkiego turnieju FAME o Mercedesa S-Class" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

"Święta w tym roku przyszły wcześniej, ale to nie koniec niespodzianek" - dodano tajemniczo. Ugonoh to mistrz świata i Europy w kick-boxingu w formule K1 Rules do 91 kg. Po tytuł najlepszego zawodnika na świecie sięgnął w 2009 roku w Lahti, zaś mistrzostwo Starego Kontynentu zdobył rok później w Baku.

Rozwiń

Izu Ugonoh, trener Sebastiana Fabijańskiego przed galą FAME MMA 17. WIDEO INTERIA.TV INTERIA.TV

Po walce na Fame MMA 25 doszło do zaskakującej sceny w udziałem Marcina Najmana TOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East News / instagram.com/marcin_najman East News

Piotr "Bonus BGC" Witczak przed galą FAME MMA KAROLINA MISZTAL/REPORTER East News

FAME MMA: Bartosz "Walduś" Żukowski vs "Szalony Repoerter" Fame MMA materiały prasowe