Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mistrz świata zawalczy w FAME MMA. Jest oficjalny komunikat. "Nie koniec niespodzianek"

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Pierwsza gala organizacji FAME MMA odbyła się jeszcze w 2018 roku. Od tego czasu organizatorzy niesamowicie urośli w siłę i do kolejnych edycji zapraszają coraz większe postaci sportu. W styczeń 2026 roku FAME MMA wejdzie z wielkim hukiem. W dwudziestej dziewiątej edycji zawalczy bowiem mistrz świata Izu Ugonoh. Federacja zapowiada, że to nie koniec niespodzianek.

Mężczyzna w czerwonej koszulce sportowej stoi z zaciśniętą pięścią skierowaną do przodu, w tle widoczny baner promujący wydarzenie sportowe z napisami i datą.
Izu UgonohDavid A. SmithGetty Images

Gdy powstawała organizacja FAME MMA wydawało się, że federacja skupi się na tym, aby zapraszać do walki o wielkie pieniądze głównie postaci ze świata internetu, a więc tych, których zwykło się nazywać influencerami. Tak było, gdy odbywała się pierwsza gala w Koszalinie w 2018 roku.

Wówczas walką wieczoru było starcie Michała "Boxdela" Barona z Jakubem "Guzikiem" Szymańskim. Od tego czasu federacja przeszła wielką przemianę. Wystarczy powiedzieć, że w dwudziestej siódmej edycji w walce wieczoru mierzyli się ze sobą... Tomasz Adamek oraz Roberto Soldić.

Ugonoh w FAME MMA. Jest komunikat

Wiemy już także, że w pierwszej gali zaplanowanej na 2026 roku również wielkich nazwisk ze świata sportu nie zabraknie. FAME MMA ogłosiło już, że w tarnowskiej hali stawi się, choćby Makhmud Muradov, a więc były zawodnik UFC. Na kilka dni przed świętami federacja ogłosiła kolejne wielkie nazwisko.

24 stycznia w Tarnowie zawalczy bowiem Izu Ugonoh. "Izu Ugonoh w S-CLASS TOURNAMENT na FAME 29! Utytułowany kickbokser i pięściarz, posiadacz pasów WBO i WBA - kolejnym uczestnikiem wielkiego turnieju FAME o Mercedesa S-Class" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

"Święta w tym roku przyszły wcześniej, ale to nie koniec niespodzianek" - dodano tajemniczo. Ugonoh to mistrz świata i Europy w kick-boxingu w formule K1 Rules do 91 kg. Po tytuł najlepszego zawodnika na świecie sięgnął w 2009 roku w Lahti, zaś mistrzostwo Starego Kontynentu zdobył rok później w Baku.

Izu Ugonoh, trener Sebastiana Fabijańskiego przed galą FAME MMA 17. WIDEOINTERIA.TVINTERIA.TV
Po walce na Fame MMA 25 doszło do zaskakującej sceny w udziałem Marcina Najmana
Po walce na Fame MMA 25 doszło do zaskakującej sceny w udziałem Marcina NajmanaTOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East News / instagram.com/marcin_najmanEast News
Mężczyzna w sportowej koszulce z podniesionymi pięściami stoi na pierwszym planie, w tle dwóch innych mężczyzn, jeden w garniturze, drugi w czarnym t-shircie, na ścianie widoczne logo LV BET.
Piotr "Bonus BGC" Witczak przed galą FAME MMAKAROLINA MISZTAL/REPORTEREast News
Mężczyzna w pomarańczowej czapce z nadrukiem siedzi na czarnym fotelu i podtrzymuje głowę ręką, z boku widoczny jest ekran z dynamiczną sceną walki sportowej, w klatce dwóch zawodników w trakcie pojedynku.
FAME MMA: Bartosz "Walduś" Żukowski vs "Szalony Repoerter"Fame MMAmateriały prasowe

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja