Mistrz świata zawalczy w FAME MMA. Jest oficjalny komunikat. "Nie koniec niespodzianek"
Pierwsza gala organizacji FAME MMA odbyła się jeszcze w 2018 roku. Od tego czasu organizatorzy niesamowicie urośli w siłę i do kolejnych edycji zapraszają coraz większe postaci sportu. W styczeń 2026 roku FAME MMA wejdzie z wielkim hukiem. W dwudziestej dziewiątej edycji zawalczy bowiem mistrz świata Izu Ugonoh. Federacja zapowiada, że to nie koniec niespodzianek.
Gdy powstawała organizacja FAME MMA wydawało się, że federacja skupi się na tym, aby zapraszać do walki o wielkie pieniądze głównie postaci ze świata internetu, a więc tych, których zwykło się nazywać influencerami. Tak było, gdy odbywała się pierwsza gala w Koszalinie w 2018 roku.
Wówczas walką wieczoru było starcie Michała "Boxdela" Barona z Jakubem "Guzikiem" Szymańskim. Od tego czasu federacja przeszła wielką przemianę. Wystarczy powiedzieć, że w dwudziestej siódmej edycji w walce wieczoru mierzyli się ze sobą... Tomasz Adamek oraz Roberto Soldić.
Ugonoh w FAME MMA. Jest komunikat
Wiemy już także, że w pierwszej gali zaplanowanej na 2026 roku również wielkich nazwisk ze świata sportu nie zabraknie. FAME MMA ogłosiło już, że w tarnowskiej hali stawi się, choćby Makhmud Muradov, a więc były zawodnik UFC. Na kilka dni przed świętami federacja ogłosiła kolejne wielkie nazwisko.
24 stycznia w Tarnowie zawalczy bowiem Izu Ugonoh. "Izu Ugonoh w S-CLASS TOURNAMENT na FAME 29! Utytułowany kickbokser i pięściarz, posiadacz pasów WBO i WBA - kolejnym uczestnikiem wielkiego turnieju FAME o Mercedesa S-Class" - czytamy w oficjalnym komunikacie.
"Święta w tym roku przyszły wcześniej, ale to nie koniec niespodzianek" - dodano tajemniczo. Ugonoh to mistrz świata i Europy w kick-boxingu w formule K1 Rules do 91 kg. Po tytuł najlepszego zawodnika na świecie sięgnął w 2009 roku w Lahti, zaś mistrzostwo Starego Kontynentu zdobył rok później w Baku.