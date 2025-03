Rybakina zaczęła jak Świątek, od 6:0. Potem nastąpił niespodziewany zwrot akcji

Jelena Rybakina wyszła z opresji. Kazaszka w czwartej rundzie WTA Indian Wells

Pierwszy set spotkania ułożył się idealnie po myśli faworytki. Rybakina zaczęła od wygranego gema przy własnym podaniu, a później od razu przełamała Boulter i wyszła na prowadzenie 2:0. W kolejnych minutach przewaga po stronie Jeleny wyłącznie rosła. Katie miała świetną okazję podczas czwartego rozdania, by zapisać na swoim koncie premierowe "oczko". Prowadziła 40-0 przy swoim serwisie, ale i to nie wystarczyło do tego, by dopisać coś do swojego dorobku na tablicy wyników. Przegrała pięć akcji z rzędu i całkowicie się posypała - do tego stopnia, że później wygrała już tylko dwie akcje do końca partii. Ostatecznie premierowa odsłona zakończyła się rezultatem 6:0 dla reprezentantki Kazachstanu.