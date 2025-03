Jastremska przegrała ze Świątek, a Ukrainka i tak w czwartej rundzie. 40 minut później

Marta Kostiuk ma bardzo dobre wspomnienia z Indian Wells. Przed rokiem dotarła do półfinału kalifornijskiej imprezy, przegrywając dopiero z Igą Świątek. W tym sezonie obie znów mogą się ze sobą spotkać w tej lokalizacji, na dodatek o fazę wcześniej. Dzisiaj Polka i Ukrainka wyraźnie przybliżyły się do takiego zestawienia. W równolegle rozgrywanych pojedynkach najpierw awans do 1/8 finału wywalczyła raszynianka , a 40 minut później tej samej sztuki dokonała zawodniczka naszych wschodnich sąsiadów.

Marta Kostiuk w czwartej rundzie WTA 1000 w Indian Wells. Będzie rewanż z Igą Świątek?

Później półfinalistka turnieju sprzed roku miała szanse, by odskoczyć na cztery gemy przewagi . Nie wykorzystała jednak żadnej z dwóch szans i ostatecznie zrobiło się 4:2. Do końca seta Marta pilnowała już wypracowanej przewagi. Dzięki temu mogła się cieszyć z triumfu 6:3 w pierwszej partii.

Ukrainka mogła świetnie rozpocząć drugą odsłonę pojedynku, bowiem już na "dzień dobry" miała pięć szans na przełamanie. Ostatecznie musiała jednak poczekać nieco dłużej na premierowego breaka w tej części pojedynku. Nastąpił on w trzecim gemie, mimo że przegrywała już 0-40. Doprowadziła do stanu równowagi i przechyliła na swoją korzyść końcówkę rozdania. W następnych minutach Kostiuk miała nawet jedną okazję na 4:1, z podwójnym przełamaniem. Amerykanka utrzymała się jednak w grze i po chwili to ona sama miała trzy szanse na 3:3. Także i tym razem nie doszło do utraty serwisu.