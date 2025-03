Mistrzyni Australian Open 2025 nie zagra z Igą Świątek. Znamy kolejną rywalkę Polki

Iga Świątek poznała rywalkę w czwartej rundzie WTA Indian Wells. Wyłoniło ją czeskie starcie

Początek spotkania o możliwość starcia z Igą układał się po myśli faworytki, chociaż nie brakowało zaciętej rywalizacji. W pierwszym gemie Karolina musiała bronić break pointa. Wyszła jednak z opresji, a później sama przełamała za pierwszą okazją i wyszła na prowadzenie 2:0. W kolejnych minutach mieliśmy kontynuację festiwalu przełamań. Środkowa faza seta przyniosła niespodziewany zwrot akcji. Od stanu 3:1 dla Muchovej zrobiło się 5:3 dla Siniakovej . To nie był koniec emocji w premierowej odsłonie pojedynku. W momencie, gdy Katerina serwowała po zwycięstwo w secie, została przełamana do zera i mieliśmy 5:5.

U triumfatorki Australian Open 2025 w grze podwójnej siedziała ciągle w głowie niewykorzystana szansa, co dało się odczuć po tym, co działo się w kolejnych minutach. Karolina poszła za ciosem i kontynuowała zwycięską serię. Zgarnęła następne dwa gemy i zwyciężyła w partii jeszcze przed potencjalnym tie-breakiem. Przy piłce setowej Siniakova popełniła podwójny błąd serwisowy . Następnie mieliśmy niepokojącą sytuację z perspektywy fanów tenisistki z Ołomuńca. Poprosiła o przerwę medyczną , sprawdzono jej m.in. tętno. Wyglądało na to, że nie czuje się najlepiej.

Po kilku minutach Muchova wróciła jednak do gry i próbowała dalej wywierać presję na swojej rodaczce. Przyniosło to pozytywny skutek w czwartym gemie, kiedy za trzecim break pointem doprowadziła do przełamania na 3:1. To był decydujący moment pojedynku. Karolina nie oddała już ani jednego "oczka" triumfatorce Australian Open 2025 w grze podwójnej. Ostatecznie Karolina wygrała spotkanie 7:5, 6:1 i to ona powalczy z Igą Świątek o ćwierćfinał WTA 1000 w Indian Wells.