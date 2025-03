Norwegowie przyznali się do oszustwa. Austriacy wkraczają do akcji. Bezkompromisowe żądania

Ze swojego srebrnego medalu nie cieszył się zbyt długo. Po konkursie okazało się bowiem, że Norwegowie dopuścili się oszustwa i niedozwolonej manipulacji przy kombinezonach. Za to zostali ukarani natychmiastową dyskwalifikacją, co nieco zmieniło wyniki ostatnich zawodów. Dzień później do wszystkiego się przyznali.

Norwegowie zdyskwalifikowani. To nie koniec. Austriacy chcą więcej

- Przez całą noc robiliśmy wszystko, co możliwe, by wyjaśnić, co się stało. Członkowie sztabu przyznali, że wszyli wzmocnione nici w kombinezony Forfanga i Lindvika. To dla mnie ogromny szok. To stoi w sprzeczności ze wszystkim, w co wierzę. Cieszę się, że FIS również wszczyna dochodzenie. Ta sprawa będzie miała swoje konsekwencje. Jak na razie jest za wcześnie, by powiedzieć jakie - powiedział otwarcie na konferencji prasowej Jan-Erik Aalbu, dyrektor sportowy reprezentacji.