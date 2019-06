Ben Davison - szkoleniowiec Tysona Fury'ego (27-0-1, 19 KO), nie ukrywa nawet, że dobór Toma Schwarza (24-0, 16 KO) na sobotniego rywala to element przygotowawczy pod wyczekiwany rewanż z Deontayem Wilderem (41-0-1, 40 KO).

Bob Arum, amerykański promotor Anglika, już pracuje nad konkretami i uważa, że druga walka "Króla Cyganów" z "Brązowym Bombardierem" powinna odbyć się pomiędzy 8 lutego a 14 marca. Jeśli Fury wygra w sobotę, na początek jesieni powinien stoczyć jeszcze jeden pojedynek.

- Walka ze Schwarzem to doskonały podkład i przygotowanie pod rewanż z Wilderem. Tyson musi się przystosować do wysokich przeciwników. Teraz jest w najlepszej formie w jakiej go widziałem. Przy okazji pierwszej walki z Wilderem stracił bardzo dużo kilogramów. W rewanżu nasze założenia taktyczne będą już zupełnie inne - zapewnia Davison.