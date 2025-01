Dyspozycja Wacha nie była oczywiście wtedy najlepsza, ale trzeba przyznać, że miał bardzo godnego rywala. 20-letni już pięściarz urodzony w słowackim Kieżmarku legitymuje się rekordem 11-0, ma przypiętą etykietę wielkiego talentu. Chciano zrobić z niego najmłodszego w historii mistrza wagi ciężkiej, ale zostały na to zaledwie cztery miesiące (czas do 20 maja). Wydaje się, że historyczne osiągnięcie Mike'a Tysona jest nie do pobicia.