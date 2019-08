​Informowaliśmy, że Anthony Joshua (22-1, 21 KO) chce, żeby rewanż z Andym Ruizem Juniorem (33-1, 22 KO) odbył się w Cardiff. Nową ofertę przedstawiła wprawdzie Arabia Saudyjska, jednak stolica Walii nadal jest zdecydowanym faworytem do zorganizowania późną jesienią lub zimą drugiej walki Brytyjczyka z jego pogromcą, meksykańskim mistrzem świata IBF, WBA i WBO wagi ciężkiej. Tymczasem Ruiz Jr wciąż przekomarza się z Joshuą.

- Są dwie opcje. Mogę wystąpić w Tijuanie, sędzią może być nawet wujek Ruiza, a i tak skopię mu tyłek. Jest też jednak inny aspekt, brytyjscy kibice, którzy towarzyszyli mi od początku kariery i jeździli na wszystkie moje walki. I chcieliby zobaczyć jak odzyskuję tytuł (...) - stwierdził Joshua.



Na odpowiedź Meksykanina nie trzeba było długo czekać.

- AJ gada, że może mi skopać tyłek w Tijuanie, więc niech to udowodni. Zróbmy to w Meksyku. Pamiętaj, że miałeś jeden wielki powód, żeby wybrać się do Ameryki. Tym powodem było zwiększenie popularności... Ruiz vs Robot II, czyli tak to jest, jak chce się iść na łatwiznę, ale nie umie się tego robić - prześmiewczo ripostuje Ruiz Jr za pośrednictwem mediów społecznościowych.