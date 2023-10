Jedyny polski mistrz olimpijski znów złoty. Cud na ostatnich metrach

Po ósmym miejscu w Londynie w 2012 roku zakończył przygodę olimpijską , ale nie zrezygnował z tego sportu - łączył go z prowadzeniem biznesu. Mało tego, razem z Brazylijczykiem Bruno Pradą sięgnął w 2019 roku po złoto w mistrzostwach świata w klasie Star - swoje czwarte w karierze. Na piąte czekał do teraz.

To była kiedyś olimpijska klasa. Dziś w 5.5 pozostały "tylko" mistrzostwa świata

Kusznierewicz przeniósł się bowiem do klasy 5.5 - popularnej kilkadziesiąt lat temu, a charakteryzującej się dużym, wypukłym żaglem. Pięciokrotnie, między 1952 a 1968 rokiem, walczono w niej o olimpijskie medale. Teraz najważniejsze jest walka o mistrzostwo świata, odbywa się co roku. W ostatnich dniach specjalistów od 5.5 gościło Ponto Cervo na Sardynii - to tu Kusznierewicz wywalczył złoto z Pradą w Starze.