Real - Bayern 4-2. Vidal i Alonso po meczu

- Widzieliście, co się wydarzyło na murawie? To było złodziejstwo, to było naprawdę nieładne. W takim ostrym meczu, przeciwko tak wielkiej drużynie jak Real, to było bardzo bolesne - mówił Arturo Vidal o błędnych decyzjach sędziego meczu Real - Bayern (4-2) Arturo Vidal. - Wszyscy widzieli ich decyzje - mówił Xabi Alonso.