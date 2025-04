Martwią się o ranking Igi Świątek. "Może stanąć nad przepaścią"

Turniej Madrid Open nabiera tempa. Broniąca tytułu Iga Świątek wejdzie do gry w piątek 25 kwietnia, a jej rywalką będzie Alexandra Eala , z którą przegrała w ćwierćfinale w Miami. 26 marca Filipinka wygrała 6:2, 7:5 w godzinę i 41 minut. Na "dzień dobry" w stolicy Hiszpanii ograła Wiktorię Tomową w dwóch setach. Wszyscy zastanawiają się, na co będzie stać Polkę na nieco wolniejszej mączce niż ta w Stuttgarcie. Portal Tennis.com po raz kolejny zwołał panel ekspertów, złożony z pięciu dziennikarzy - Petera Bodo, Liyi Davidov, Jona Leveya, Stephanie Livaudais i Eda McGrogana.

Tylko ten ostatni widzi raszyniankę z kolejnym triumfem w Madrycie. Twierdzi, że w finale pokona Jasmine Paolini. Świątek do meczu o trofeum typuje jeszcze tylko Bodo. Typuje identyczny skład, ale jego zdaniem to Włoszka z polskimi korzeniami będzie górą.

- Co byś pomyślał, gdyby ktoś powiedział ci na początku tego roku, że Świątek nie osiągnie ani jednego finału do kwietnia? Ale "domowym" kortem drugiej rakiety świata jest ten ziemny. To idealne miejsce dla niej, aby przenieść swoje mojo (pozytywne nastawienie do pracy - red.) - powiedział.