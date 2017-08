El. LE: Lech Poznań - FC Utrecht NA ŻYWO

Lech Poznań podejmuje FC Utrecht w rewanżowym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europejskiej. Śledź przebieg spotkania z Interią!

Zdjęcie Maciej Gajos walczy o piłkę z graczem Utrechtu /Erwin Spek /AFP

Kliknij, by przejść do relacji na żywo z meczu trzeciej rundy el. LE Lech Poznań - FC Utrecht

Reklama

Relacja na żywo dla urządzeń mobilnych z meczu trzeciej rundy el. LE Lech Poznań - FC Utrecht

W pierwszym spotkaniu Lech zremisował z holenderskim zespołem 0-0 i przed rewanżem jest w dobrej sytuacji. Drużyna Utrechtu nie zagrała wówczas najlepszego spotkania, lecz wciąż pozostaje groźnym przeciwnikiem.



Dziś "Kolejorz" musi wykorzystać atut własnego boiska, by awansować do czwartej, ostatniej rundy kwalifikacji do Ligi Europejskiej.