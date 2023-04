Zmarzlik z zakazem wstępu. Tam już nie potrenuje

Kiedy Bartosz Zmarzlik był zawodnikiem ebut.pl Stali Gorzów, to był częstym gościem na stadionie. Gdy już przyjeżdżał na trening, to trudno było go wygonić do domu. Teraz klub, w którym Zmarzlik się wychował i jeździł ponad 10 lat, nie widzi możliwości, by mistrz jeździł na ich torze.