Zmarzlik tłumaczy się z porażki. Nasi reprezentanci byli bezradni

Oczy bolały od oglądania naszych reprezentantów na początku Speedway of Nations. Zarówno Bartosz Zmarzlik, jak i Dominik Kubera popełniali błędy, przegrywali z niżej notowanymi zawodnikami.

Grzegorz Łomacz: Byłem już dwa razy na igrzyskach i mam nadzieję, że do trzech razy sztuka. WIDEO

Grzegorz Łomacz: Byłem już dwa razy na igrzyskach i mam nadzieję, że do trzech razy sztuka. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Żużel. Dominik Kubera mówił o błędach, Bartosz Zmarzlik o regulacjach motocykla

- Gratulacje dla Brytyjczyków, bo świetnie jechali - zaczął Bartosz Zmarzlik swoją rozmowę z mediami żużlowej reprezentacji Polski. - Myślę, że to nie był nasz dzień. Podjęliśmy dużo błędnych decyzji. Dzisiaj się nie dało - tłumaczył się Bartosz Zmarzlik.

Żużel. Start w półfinale Speedway of Nations nic naszym zawodnikom nie dał

Występ w półfinale Speedway of Nations w Manchesterze nic nie dał naszym zawodnikom, a w przypadku Bartosza Zmarzlika tylko przysporzył problemów. Przypomnijmy, że Zmarzlik uległ wypadkowi, po którym musiał udać się na szybką rehabilitację.

- Bardzo szybko się to zmieniało (warunki torowe - dop. red.). Baza, którą mieliśmy nie była idealna. Nie jechało się komfortowo ani szybko. Po prostu nie dało się jechać szybko, bo wszystko źle regulowaliśmy. Taki dzień - mówi krytycznie nasz kapitan o podejmowanych w parku maszyn decyzjach.

Żużel. Klątwa Speedway of Nations trwa. Polacy wciąż bez złotego medalu

W Polsce mówimy już o klątwie Speedway of Nations. Mamy nadzieję, że Polacy w końcu zdobędą złote medale. Taką nadzieją żyje też Bartosz Zmarzlik.

- Klątwa Speedway of Nations nadal trwa. Kiedy ją zdejmiemy? - zapytał Zmarzlika Rafał Darżynkiewicz.

- Kiedyś na pewno - odpowiedział Bartosz Zmarzlik, a nam pozostaje czekać do przyszłego roku na kolejną próbę odczarowania Speedway of Nations. Ponownie do zawodów podejdziemy pełni optymizmu i być może tym razem nasi reprezentanci staną na wysokości zadania, zdobywając złote medale.