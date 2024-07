Gwiazda reprezentacji Polski wylicza błędy. To zaważyło na porażce

Wielka Brytania nie była gościnna. Brytyjczycy zdobyli złote medale Speedway of Nations, wygrywając finałowy wyścig z reprezentacją Australii. Brązowy medal zabiorą do domu Szwedzi. Nasi żużlowcy zajęli dopiero odległe, piąte miejsce.

Żużel. Jeden wyścig zaważył na wszystkim. Kubera bierze wynik na siebie

Polska reprezentacja słabo zaczęła zmagania w Speedway of Nations. Dopiero w piątej serii startów nasi żużlowcy zwyciężyli podwójnie z reprezentacją Danii, pozbawiając podopiecznych Nickiego Pedersena marzeń o fazie medalowej. Nam ten wynik dodał skrzydeł, bo to oznaczało, że los biało-czerwonych leżał tylko i wyłącznie w naszych rękach.

Nie trafiliśmy z ustawieniami na początku. To, co we wtorek działało, totalnie nam popsuło początek zawodów. Zrobiliśmy korekty i jechaliśmy do przodu

Niestety, w biegu zamykającym rundę zasadniczą spotkaliśmy się z reprezentacją Australii. Start wygrał Kubera, ale ostatni jechał Zmarzlik, co oznaczało, że to nasi rywale wjadą do finału. Ostatecznie i tak przegraliśmy 2:7, a odpowiedzialność za ten wynik na swoje barki wziął Dominik Kubera.

- Szkoda mi ostatniego biegu, bo go prowadziłem. Trener mówił, że mamy na siebie patrzeć, a ja za wszelką cenę chciałem zatrzymać Kurtza pod bandą, bo wiedziałem, ze inaczej go nie dopadniemy jeśli mnie wyprzedzi. Przesadziłem o metr i to nie wydało. Przegraliśmy ten bieg 2:7. Biorę to na siebie, bo czuję, że motocykl miałem tak szybki, że mogłem wygrać wyścig. Jeden zły łuk wpłynął na przebieg wszystkiego. Gdybym przyjechał pierwszy, Bartek by sobie poradził - mówił wyraźnie rozczarowany Kubera.