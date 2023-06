Zginął od własnej broni. Chciał znów zrobić show

Przed sezonem Fajfera mało kto traktował jakoś bardzo poważnie w kontekście PGE Ekstraligi . Mówiono, że to pierwszoligowiec, pytano jak w ogóle ktoś mógł wpaść na pomysł, by zastąpić Zmarzlika Fajferem. Rzeczywiście, w 1. Lidze ten zawodnik był od lat bardzo mocny, ale miewał wpadki. Pomiędzy klasami jest potężna różnica, więc niejeden słusznie się zastanawiał, czy Fajfer podoła. Tym bardziej, że miał wejść w buty człowieka-kosmity, który od lat jest najlepszym żużlowcem świata. Mission impossible.

Wejście w sezon Fajfer miał jednak bardzo dobre. Dwa pierwsze mecze zdecydowanie na plus. Potem zaczęły się problemy, bo i rywale byli mocniejsi. Krytycy tego transferu przypominali to, o czym mówili przed sezonem. Jednak gorsza passa Fajfera potrwała tylko przez chwilę. Mecz u siebie z Unią Leszno to z bonusami 12 punktów, później tak samo w rewanżu i wreszcie kapitalne spotkanie z Wilkami, zakończone kompletem. Fajfer latał po torze. Nic więc dziwnego, że bardzo chciał to samo zrobić przeciwko niepokonanej dotąd Sparcie, ale tutaj już się tak nie dało.