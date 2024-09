Wstydliwa statystyka. Twarde lądowanie polskiego zawodnika

Pludra do sezonu 2024 przystępował z dużymi nadziejami, był bardzo pewny siebie. Momentalnie przekonał się jednak, że starty w PGE Ekstralidze na pozycji seniorskiej (w jego przypadku U24) diametralnie się różnią od jazdy w roli młodzieżowca. To zupełnie inny kawałek chleba. Gdy wzrosła presja, Polak zatracił swoje atuty. Rok wcześniej cechował się walecznością, całkiem dobrze wyglądał na motocyklu. Po wstąpieniu do grona seniorów wszystkie te atuty zniknęły .

PGE Ekstraliga. Kacper Pludra nie wygrał żadnego wyścigu!

Słaba punktacja (średnia biegowa 0,707) Pludry to nie wszystko. 22-latek nie wygrał żadnego wyścigu w PGE Ekstralidze, choć wyjechał na tor aż 41 razy. Rzadko zdarza się tak fatalna seria. Ludzie będący blisko żużla obawiają się, że zawodnik GKM-u może podążyć drogą Mateusza Świdnickiego, który jeśli nie zmieni zdania, to po prostu zakończy karierę. I to zaledwie dwa lata po wywalczeniu tytułu Młodzieżowego Indywidualnego Mistrza Polski.



- Pludra to bardzo duże rozczarowanie. Wszyscy zawodnicy z Grudziądza potrafili jechać na własnym torze, wygrywali wyścigi, a Pludra nie. W dodatku już rok wcześniej był przygotowywany na pozycję U24. W GKM-ie brali pod uwagę punkty tego żużlowca. Przynajmniej u siebie powinny mu się zdarzać wygrane wyścigi. Obecnie to nie jest zawodnik na poziomie PGE Ekstraligi - mówi nam Leszek Tillinger, który przez wiele lat pełnił kilka funkcji w Polonii Bydgoszcz. Był m.in. prezesem klubu.