To może być koniec. Walczą o przetrwanie i transfer gwiazdy

Unia Tarnów w pierwszym meczu finałowym pokonała Ultrapur Start Gniezno 51:38. Działacze przed meczem ten wynik wzięliby w ciemno, jednak z przebiegu spotkania czują niedosyt. To nie jest zwykły finał. Jest to walka o przetrwanie klubu, bo po przegranym dwumeczu w Tarnowie zgaszą światło. Unia nie zamierza przystąpić do przyszłorocznej Krajowej Ligi Żużlowej, więc porażka będzie oznaczać koniec żużla w tym mieście.

Reklama