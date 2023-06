Wiemy, w jakim składzie Unia pojedzie do Torunia

Wszystko jasne! Po czwartkowym treningu wiadomo, że Fogo Unia Leszno nie pojedzie w pełnym składzie na mecz z For Nature Solutions KS Apatorem Toruń. Niestety, nadal niezdolny do jazdy jest Grzegorz Zengota. Do składu wróci za to kapitan Fogo Unii Leszno, Janusz Kołodziej.