Wielka frustracja zawodnika. Tego nie rozumie

W takiej sytuacji jest właśnie Connor Mountain, który miniony sezon zalicza do udanych. Główne osiągnięcia? Dwa srebrne medale na krajowym podwórku - jeden w finale Premiership w barwach Sheffield Tigers, a drugi w finale Championship w barwach Leicester Lions. Do tego można dorzucić solidne ósme miejsce w finale Indywidualnych Mistrzostw Wielkiej Brytanii na torze w Manchesterze.

Connor Mountain zachowuje jednak w tym temacie spokój i skupia się głównie na sobie. - Wolę siedzieć cicho, wyjechać na tor i zrobić kilka dwucyfrówek. Nie chcę wykrzykiwać, że potrafię zrobić to, tamto. Wolę najpierw pokazać to swoimi wynikami. Może to zatrzymało mnie trochę w rozwoju, zgodziłbym się z tą tezą, szczególnie na początku mojej kariery. Biorę to, co życie przyniesie, a inni wolą się pokazywać. Nie jestem typem, który wrzuca wszystko do mediów społecznościowych - tłumaczy swoją postawę Mountain.