Mistrzowie się cenią. Oglądanie Zmarzlika kosztuje krocie!

Podobnie jak w poprzednich latach, karnety na mecze żużlowe pojawiają się w sprzedaży na przełomie listopada i grudnia. Ma to związek z dwoma aspektami. Pierwszym - drużyny generują duże zainteresowanie kibiców w pierwszej połowie listopada, gdy trwa okienko transferowe i są ogłaszani nowi zawodnicy zespołów. Kluby chcą to wykorzystać, więc ruszają ze sprzedażą karnetów krótko po ogłoszeniu nowego składu.

Drugi aspekt to zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Zdecydowana większość z nas kupuje prezenty dla najbliższych, a dla fanów żużla dobrym upominkiem jest właśnie karnet na mecze ukochanej drużyny. A że klubom zastrzyk gotówki w tym okresie bardzo się przydaje, np. po to, żeby wypłacić zawodnikom kwoty na przygotowanie do sezonu, to klubowe działy marketingu dwoją się i troją, żeby wycisnąć z tego okresu jak najwięcej.