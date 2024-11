Upadł hit transferowy gwiazdy. Mają teraz plan "B"

Kolejka kandydatów i godziny rozmów

Unia wielkich gwiazd nie ma, bo też wyjątkowo rozważnie spoglądała na swoje możliwości finansowe. Kontrakty rozpoczęły się od Timo Lahtiego i Marko Lewiszyna, czyli liderów z zeszłego roku. Ten pierwszy miał być pewniakiem do pozostania, a drugi z kolei dostał umowę do podpisania, bo nie był drogi i wydaje się być rozwojowy.

Później działacze poinformowali o pozyskaniu Mateusza Szczepaniaka, co może okazać się istotnym ruchem. Doświadczony Polak miał niespodziewanie trudności ze znalezieniem klubu, choć minione rozgrywki kończył ze średnią bliską 2 pkt./bieg i do końca walczył o awans do PGE Ekstraligi z Polonią Bydgoszcz.

Polowali na gwiazdę, ale nic z tego nie wyszło

W pewnym momencie wiele mówiło się, że do Tarnowa po kilku latach przerwy wróci Nicki Pedersen. To on miałby być lokomotywą sportową i marketingową. Działacze szukali wśród sponsorów pokrycia jego kontraktu, bo były mistrz świata potrafi się cenić. Ostatecznie nic z tego nie wyszło z kilku powodów. Przede wszystkim dla Pedersena priorytetem był ROW Rybnik, który ostatecznie zdecydował się na jego zatrudnienie. Druga sprawa to finanse. W Unii doszli do wniosku, że trudno będzie spełnić oczekiwania tego zawodnika. W zamian wybór padł na Mateja Zagara, który nie chciał kasy za podpis, a wolał preferencyjną stawkę za wywalczony punkt.