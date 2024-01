To koniec. Jego na torze więcej nie zobaczymy

Kilka dni temu napisaliśmy tekst, w którym skrytykowaliśmy żużlowców broniących Mateusza Bartkowiaka (jechał autostradą z prędkością 170 km/h, jednocześnie pijąc kawę i robiąc zdjęcia). Wśród nich był na przykład Jakub Sroka. Jeden z kibiców w komentarzach zwrócił się do niego, nazywając go żużlowcem. - Nie jestem już żużlowcem - odpowiedział Sroka, czym dał do zrozumienia, że jego na żużlowym torze już nie zobaczymy.