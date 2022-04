To dlatego GKM jest w tym roku tak mocny

Jakub Czosnyka Żużel

Rewelacja początku sezonu w PGE Ekstralidze jedzie na arcy trudny teren do Lublina. Wszyscy drapią się po głowie i zastanawiają się nad cudowną przemianą ZOOleszcz GKM-u Grudziądz. Jeszcze w zeszłym sezonie drużyna desperacko walczyła o utrzymanie, a dziś notuje kapitalne otwarcie rozgrywek. Co ciekawe, zimą wcale nie doszło do żadnej rewolucji kadrowej, a metamorfoza widoczna jest gołym okiem.

Zdjęcie Drużyna GKM-u fetuje wygraną / Łukasz Trzeszczkowski / Newspix