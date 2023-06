To była plaga defektów. Nerwy w boksie mistrza

Wszystko jednak zaczęło zmieniać się w drugiej połowie starcia. Miejscowi błyskawicznie odnaleźli właściwy rytm i rozpoczęli marsz po kolejne zwycięstwo. Co warto zaznaczyć, nie dla każdego był to spokojny marsz. Ze złości po swoim pierwszym starcie kipiał między innymi Szymon Woźniak. Krajowy lider podopiecznych Stanisława Chomskiego musiał przełknąć w nim gorycz porażki, ponieważ zdefektował mu motocykl. W parkingu próbował nagrywać go jeden z kamerzystów Eleven Sports i chyba tego prędko pożałował. - Jeszcze bliżej ku**a - wygarnął mu zawodnik.