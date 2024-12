Ten transfer Motoru Lublin wywoła trzęsienie ziemi

Kariera Kaia Huckenbecka nabiera rozpędu. Za nim przełomowy sezon, w którym sprawdził się na tle najlepszych zawodników na świecie. Harmonogram Niemca był jednak bardzo napięty i z biegiem czasu wkradło się zmęczenie. W regeneracji organizmu nie pomagały mu liczne wypadki. To przez nie stracił swoją szansę.

Wskazał podstawową wadę gwiazdy

Eksperci twierdzą, że minione zmagania były kluczowe dla jego dalszego rozwoju. - Wypadałoby zapytać: jeżeli nie teraz, to kiedy? Najlepiej uczyć się na cudzych błędach, a swoich nie powinno się powtarzać. To jest bardzo pozytywna postać. Bardzo dobrze, że jest zawodnikiem, o którym się rozmawia. Rynek niemiecki jest dla nas bardzo ważny - mówi Jacek Frątczak.

- Kai ma podstawową wadę. Jest niezwykle ofensywnym zawodnikiem. Nam się to podoba, ale problem polega na tym, że zbyt często zalicza upadki, które go wyhamowują. Poprzedni sezon stał pod takim znakiem. Pewne rzeczy trzeba wyważyć, bo gra nie zawsze jest warta świeczki. Jeżeli nie będzie nadmiaru tych upadków i kontuzji, to zdobyte doświadczenie podziała tylko i wyłącznie na jego korzyść - podkreśla.